Спасатель сбил насмерть двух школьников под Кропивницким: жуткие подробности

21 мая в Ольшанке, Кировоградской области, работник спасательной службы сбил двух школьников. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что и стало следствием аварии. Об этом сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла около 22:00 во вторник. Спасатель на автомобиле Volkswagen ехал по делам. Не справившись с управлением он сбил пешеходов, которые переходили дорогу.

Указано, что парень и девушка - ученики Ольшанской школы - возвращались от учителя, однако домой попасть им так и не удалось. От полученных травм дети скончались в больнице.

Событие шокировало местных: в школе отменили последний звонок, а на похороны влюбленных подростков, которые планировали пожениться, пришли практически все односельчане. Местные негодуют, утверждая, что одной из причин гибели школьников стало отсутствие в больнице необходимого обеспечения.

К слову, как позже показала экспертиза, доза алкоголя в крови водителя превышала допустимую норму почти в 8 раз. Злоумышленнику грозит наказание, детали происшествия выясняются.

Видео: (YouTube/Сегодня)

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