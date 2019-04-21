Спасение жизни: ВСУ показали, как приходят на помощь воинам на Донбассе

Спасение украинских бойцов - одна из главных задач на поле битвы. ВСУ продемонстрировали, как они справляются с этой задачей во время боевых действий на Донбассе. Видео опубликовано на странице Операции объединенных сил в Facebook.

В ООС отметили, что в отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая выполняет боевые задачи на Приазовье, занятия по тактической медицине и тренировки по эвакуации раненых проводятся регулярно.

Благодаря этому каждый десантник обладает необходимыми практическими навыками оказания первой медицинской помощи.

Спасение украинских воинов (видео: facebook.com/pressjfo.news)

При этом к проведению занятий в качестве инструктора часто присоединяется командир эвакуационного отделения военного мобильного госпиталя младший сержант Юлия Паевская - известная волонтер и парамедик, организатор и руководитель эвакуационной команды "Ангелы Тайры".

"Во время выполнения боевых задач даже самый подготовленный воин может в любой момент получить ранения. С этого момента начинается отсчет так называемого "золотого часа" - периода, за который военнослужащему необходимо оказать первую помощь и доставить его в стабилизационный пункт или в медицинское учреждения. Тогда у него высокие шансы выжить", - говорится в сообщении.

Напомним, что офицеры Военно-морских сил ВСУ обратились к украинскому народу и к кандидатам на пост президента Украины.

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