"Спасите своих детей": в Донецкой области полиция и активисты обратились к родителям по радио

Фото: Полиция и активисты обращаются к родителям на волнах "Классного радио" (police.dn.ua)

Такая идея возникла с целью охватить большую аудиторию

В Донецкой области, в студии "Классное радио" выступи необычные гости – участники молодежной организации "Лига будущих полицейских" и сотрудники полиции Константиновки. Гости радиопередачи рассказали о том, как уберечь маленьких детей от падения из окон. Об этом рассказывается на сайте Полиции Донецкой области.

По данным статистики в этом году с окон многоэтажных домов выпало уже 8 малышей, семеро из них получили травмы различной степени, а 4-хлетний мальчик погиб. Причиной всех несчастных случаев является невнимательность родителей, которые оставляли своих детей в комнате с открытыми окнами.

Фото: Полиция и участники молодежной организации рассказали с помощью радио, как уберечь детей от падений из окна (police.dn.ua)

Идея с выступлением на радио – это своеобразная мера для охвата большей аудитории, ведь, несмотря на регулярные предупреждения со стороны полиции, трагические случаи продолжаются. На этот раз сотрудники полиции надеялись достучаться до родителей и как-то повлиять на происходящее.

Фото: Памятка, как уберечь детей от падений из окна (police.dn.ua)

Напомним, в Одессе так же, как и в Донецкой области, выпал двухлетний ребенок из окна. Кроме того, в Одесской области полиция отобрала у пьяной матери неухоженного ребенка, который весь был покрыт ранами и прыщами.

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