В Одессе двухлетний малыш выпал из окна многоэтажки

Коллаж РБК-Украина

Ребенок сейчас находится в реанимации

16 августа в Одессе из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик. Об этом на своей странице в Facebook сообщила местный волонтер Любовь Любушкина.

"Сегодня (16 августа) с 5-го этажа выпал малыш Островский Кирилл. 2 года. Сейчас находится в реанимации", – написала волонтер.

Фото: Малыш в больнице (facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина)

Известно, что трагический инцидент произошел в Суворовском районе Одессы.

Скриншот комментариев (facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина)

Волонтер подчеркнула, что семья, в которой произошло несчастье, является благополучной. Волонтеры собирают деньги для спасения ребенка.

Фото: facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина

Фонд Любушкиной уже передал 1000 гривен на необходимые медикаменты.

Скриншот поста (facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина)

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в городе Червоноград Львовской области парень пробрался на территорию школы №9 и выпрыгнул с третьего этажа. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Также сообщалось, что в Виннице из окна многоэтажки выпала полуторагодовалая девочка.

Styler писал, что в Запорожье погиб двухлетний малыш, выпав из окна многоэтажки.

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