В Одессе двухлетний малыш выпал из окна многоэтажки

Ребенок сейчас находится в реанимации
16 августа в Одессе из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик. Об этом на своей странице в Facebook сообщила местный волонтер Любовь Любушкина.
"Сегодня (16 августа) с 5-го этажа выпал малыш Островский Кирилл. 2 года. Сейчас находится в реанимации", – написала волонтер.
Фото: Малыш в больнице (facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина)
Известно, что трагический инцидент произошел в Суворовском районе Одессы.
Скриншот комментариев (facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина)
Волонтер подчеркнула, что семья, в которой произошло несчастье, является благополучной. Волонтеры собирают деньги для спасения ребенка.
Фото: facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина
Фонд Любушкиной уже передал 1000 гривен на необходимые медикаменты.
Скриншот поста (facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина)
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее в городе Червоноград Львовской области парень пробрался на территорию школы №9 и выпрыгнул с третьего этажа. Пострадавший был госпитализирован в больницу.
Также сообщалось, что в Виннице из окна многоэтажки выпала полуторагодовалая девочка.
Styler писал, что в Запорожье погиб двухлетний малыш, выпав из окна многоэтажки.
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