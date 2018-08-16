В Одесі дворічний малюк випав з вікна багатоповерхівки

Колаж РБК-Україна

Дитина зараз перебуває в реанімації

16 серпня в Одесі з вікна багатоповерхівки випав дворічний хлопчик. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила місцевий волонтер Любов Любушкина.

"Сьогодні (16 серпня) з 5-го поверху випав малюк Островський Кирило. 2 роки. Зараз перебуває в реанімації", – написала волонтер.

Фото: Малюк у лікарні (facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина)

Відомо, що трагічний інцидент стався в Суворовському районі Одеси.

Скріншот коментарів (facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина)

Волонтер підкреслила, що сім'я, в якій сталося нещастя, є благополучною. Волонтери збирають гроші для порятунку дитини.

Фото: facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина

Фонд Любушкиной вже передав 1000 гривень на необхідні медикаменти.

Скріншот поста (facebook.com/ЛюбовьЛюбушкина)

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше в місті Червоноград Львівської області хлопець пробрався на територію школи №9 і вистрибнув з третього поверху. Постраждалий був госпіталізований в лікарню.

Також повідомлялося, що у Вінниці з вікна багатоповерхівки випала півторарічна дівчинка.

Styler писав, що в Запоріжжі загинув дворічний малюк, випавши з вікна багатоповерхівки.

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