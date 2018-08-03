Во Львовской области подросток упал со здания школы (фото)

Фото: РБК-Украина

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу

В городе Червоноград Львовской области парень пробрался на территорию школы №9 и выпрыгнул с третьего этажа. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Инцидент произошел в четверг, 2 августа, сообщает "echo80100" на livejournal.com.

"Один из учителей обнаружил там несовершеннолетнего парня. Тот был без сознания и лежал на крыше вестибюля школы", - отметили в издании.

Работники школы вызвали скорую медицинскую помощь и сообщили о произошедшем в полицию.

"Осмотрев ребенка, врачам удалось привести мальчика в сознание. Он был госпитализирован в местную больницу. Учителя предполагают, что парень выпал из окна третьего этажа. Как он туда попал и причины поступка – неизвестно", - сообщили в сети.

Фото: echo80100.livejournal.com

По предварительным данным, подросток ночью проник в помещение школы, добралась до третьего этажа и выпала из окна.

По данным Zaxid.net, 13-летний житель одного из сел Сокальского района является учеником этой школы. Учебное заведение располагается по адресу ул. Шептицкого, 17.

"К счастью, приземлился подросток на козырек над входом, на относительно мягкую кровлю. Предварительно, парню примерно 13-14 лет. Судя по его состоянию, принимал какие-то препараты", - отметили в сообщении.

"Даже по просьбе врачей не мог открыть глаза, хотя смог сесть сам. Парня транспортировали в Червоноградскую центральную городскую больницу. Далее делом заниматься правоохранители. Надеемся, они установят, чем так "накачался" мальчик и откуда он это получил. А главное - почему несовершеннолетний ребенок всю ночь находился без присмотра родителей", - отметил автор публикации.

Детали и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Днепре из окна выпала 13-летняя девочка.

https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/possorilas-parnem-dnepre-okna-vypala-13-letnyaya-1532694033.html

Ранее сообщалось, что в Черкассах 38-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)