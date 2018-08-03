У Львівській області підліток впав з будівлі школи (фото)

Фото: РБК-Україна

Постраждалого госпіталізували в місцеву лікарню

В місті Червоноград Львівської області хлопець пробрався на територію школи №9 і стрибнув з третього поверху. Постраждалий був госпіталізований в лікарню. Інцидент стався в четвер, 2 серпня, повідомляє "еcho80100" на livejournal.com.

"Один з вчителів виявив там неповнолітнього хлопця. Той був непритомний і лежав на даху вестибюля школи", - зазначили у виданні.

Працівники школи викликали швидку медичну допомогу і повідомили про подію в поліцію.

"Оглянувши дитину, лікарям вдалося привести хлопця до тями. Він був госпіталізований в місцеву лікарню. Вчителі припускають, що хлопець випав з вікна третього поверху. Як він туди потрапив і причина вчинку – невідомо", - повідомили у мережі.

Фото: echo80100.livejournal.com

За попередніми даними, підліток вночі проник у приміщення школи, дістався до третього поверху і випав з вікна.

За даними Zaxid.net, 13-річний житель одного із сіл Сокальського району є учнем цієї школи. Навчальний заклад розташований за адресою вул. Шептицького, 17.

"На щастя, приземлився підліток на козирок над входом, на відносно м'яку покрівлю. Попередньо, хлопцю приблизно 13-14 років. Судячи з його стану, приймав якісь препарати", - зазначили в повідомленні.

"Навіть на прохання лікарів не міг відкрити очі, хоча зміг сісти сам. Хлопця транспортували в Червоноградську центральну міську лікарню. Далі справою займатися правоохоронці. Сподіваємося, вони встановлять, чим так "накачався" хлопчик і звідки він це отримав. А головне - чому неповнолітня дитина всю ніч знаходилася без нагляду батьків", - зазначив автор публікації.

Деталі та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Дніпрі з вікна випала 13-річна дівчинка.

Раніше повідомлялося, що у Черкассах 38-річний чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки.

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