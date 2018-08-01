В Черкассах 38-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки

Погибшим оказался мужчина 1980 года рождения
1 августа в Черкассах мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна многоэтажки. Об этом передает местное издание "Про все" со ссылкой на слова пресс-секретаря Патрульной полиции Черкасской области Зои Волк.
Трагедия произошла на вул. 30-летия победы 50 вблизи магазина "Эпицентр".
Фото: Место инцидента (provce.ck.ua)
Погибшим оказался мужчина 1980 года рождения. По словам правоохранителей, он разбился насмерть, прыгнув с балкона многоэтажки. В полиции сообщили, что мужчина висел на балконе на уровне 13-14 этажа многоэтажки, потом раскачался и прыгнул вниз.
Фото: Место инцидента (provce.ck.ua)
Очевидцы вызвали "скорую", однако медики лишь констатировали гибель мужчины. Он скончался на месте.
Что привело погибшего к такому отчаянному шагу, пока неизвестно.
"На месте работает следственно-оперативная группа, опрошены свидетели происшествия и отобраны объяснения у заявителя, материалы переданы следователям", - сообщили в полиции.
Фото: Место инцидента (provce.ck.ua)
Ранее сообщалось, что в Черниговской области школьник покончил с собой из-за ссоры с матерью.
Также сообщалось, что в Киеве 17-летний парень покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Он выпрыгнул из окна 14 этажа многоэтажки.
Стало известно, что юноша решился на такой страшный поступок из-за проблем в личной жизни.
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