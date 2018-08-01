У Чернігівській області школяр покінчив з собою з-за сварки з матір'ю

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Напередодні у хлопчика стався конфлікт з мамою

В Ічнянському районі Чернігівської області школяр покінчив життя самогубством через повішення. Це сталося одразу після сварки з матір'ю. Про інцидент повідомила прес-служба поліції.

"31 липня в поліцію надійшло повідомлення, що в одному з сіл району за місцем проживання на горищі будинку покінчив життя самогубством через повішення неповнолітній учень місцевої школи. Хлопчик закінчив 6 класів", - сказано в повідомленні.

У ході огляду тіла, судмедексперт тілесних ушкоджень, окрім странгуляційної борозни, що виникла в результаті повішення, не виявив. Тіло школяра направили в морг в місто Прилуки.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього), яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Триває досудове розслідування.

Скріншот поста (facebook.com/policechernigivshchini)

Раніше повідомлялося, що у Львівській області підліток покінчив життя самогубством.

Сусіди кажуть, що 12-річний Юра був веселим і гарним хлопцем. Вони в шоці від того, що хлопчик покінчив з собою.

"Нормальний хлопець був, ніхто не чекав. Веселий, все було добре", - кажуть селяни.

Також відомо, що в Івано-Франківській області молода пара вчинила самогубство за місяць до весілля.

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