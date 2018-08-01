В Черниговской области школьник покончил с собой из-за ссоры с матерью

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Накануне у мальчика произошел конфликт с мамой

В Ичнянском районе Черниговской области школьник покончил жизнь самоубийством через повешение. Это произошло сразу после ссоры с матерью. Об инциденте сообщила пресс-служба полиции.

"31 июля в полицию поступило сообщение, что в одном из сел района по месту жительства на чердаке дома покончил жизнь самоубийством через повешение несовершеннолетний ученик местной школы. Мальчик закончил 6 классов", - сказано в сообщении.

В ходе осмотра тела, судмедэксперт телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды, возникшей в результате повешения, не обнаружил. Тело школьника направили в морг в город Прилуки.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства, если оно было совершено в отношении несовершеннолетнего), которое наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Скриншот поста (facebook.com/policechernigivshchini)

Ранее сообщалось, что во Львовской области подросток покончил жизнь самоубийством.

Соседи говорят, что 12-летний Юра был веселым и хорошим парнем. Они в шоке от того, что мальчик покончил с собой.

"Нормальный парень был, никто не ждал. Веселый, все было хорошо", - говорят селяне.

Также известно, что в Ивано-Франковской области молодая пара совершила самоубийство за месяц до свадьбы.

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