В Черкасах 38-річний чоловік покінчив з собою, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки

Фото: Самогубця (pixabay.com/doctor-a)

Загиблим виявився чоловік 1980 року народження

1 серпня в Черкасах чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки. Про це передає місцеве видання "Про все" з посиланням на слова речниці Патрульної поліції Черкаської області Зої Вовк.

Трагедія сталася на вул. 30-річчя перемоги 50 поблизу магазину "Епіцентр".

Фото: Місце інциденту (provce.ck.ua)

Загиблим виявився чоловік 1980 року народження. За словами правоохоронців, він розбився на смерть, стрибнувши з балкона багатоповерхівки. В поліції повідомили, що чоловік висів на балконі на рівні 13-14 поверху багатоповерхівки, потім розгойдався та стрибнув униз.

Фото: Місце інциденту (provce.ck.ua)

Очевидці викликали "швидку", проте медики лише констатували загибель чоловіка. Він помер на місці.

Що довело загиблого до такого відчайдушного кроку - наразі невідомо.

"На місці працює СОГ, опитано свідків події та відібрано пояснення у заявника, матеріали передано слідчим", - повідомили в поліції.

Фото: Місце інциденту (provce.ck.ua)

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області школяр покінчив з собою через сварку з матір'ю.

Також повідомлялося, що Києві 17-річний хлопець покінчив життя самогубством через нерозділене кохання. Він вистрибнув з вікна 14 поверху багатоповерхівки.

Стало відомо, що юнак зважився на такий страшний вчинок через проблеми в особистому житті.

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