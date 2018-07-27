Поссорилась с парнем: в Днепре из окна выпала 13-летняя девочка

Фото: РБК-Украина

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии

В Днепре на территории Запорожского шоссе из окна многоэтажного дома выпала тринадцатилетняя девочка. Об этом сообщает dnepr24.com.ua.

На место происшествия прибыла полиция и бригада скорой медицинской помощи. По данным издания, пострадавшая выпала из окна восьмого этажа.

Девочка выжила, однако она находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, пострадавшая поссорилась со своим парнем. Вероятной причиной трагедии стало желание подростка покончить с собой.

Пока правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, версия о попытке самоубийства еще не подтверждена. Медики скорой помощи доставили пострадавшую в реанимацию. Врачи пытаются спасти 13-летнюю девочку.

Ранее сообщалось, что молодой украинский певец выпал из окна.

Напомним, в Виннице выпал из окна маленький ребенок. Полуторагодовалую девочку, которая выпала из окна многоэтажного дома, госпитализировали в Винницкую областную детскую больницу.

В полиции призвали родителей не оставлять детей без присмотра. Следует соблюдать элементарные правила, чтобы не подвергать малышей опасности: не оставлять окна открытыми, следить, чтобы возле подоконника не было мебели, благодаря которой дети могут добраться до оконных рам.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)