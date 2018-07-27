Посварилася з хлопцем: в Дніпрі з вікна випала 13-річна дівчинка

Фото: РБК-Україна

Постраждала перебуває у важкому стані

У Дніпрі на території Запорізького шосе з вікна багатоповерхового будинку випала тринадцятирічна дівчинка. Про це повідомляє dnepr24.com.ua.

На місце події прибула поліція і бригада швидкої медичної допомоги. За даними видання, постраждала випала з вікна восьмого поверху.

Дівчинка вижила, проте вона знаходиться в тяжкому стані.

За попередніми даними, постраждала посварилася зі своїм хлопцем. Ймовірною причиною трагедії стало бажання підлітка накласти на себе руки.

Поки правоохоронці з'ясовують обставини події, версія про спробу самогубства ще не підтверджена. Медики швидкої допомоги доставили постраждалу до реанімації. Лікарі намагаються врятувати 13-річну дівчинку.

Раніше повідомлялося, що молодий український співак випав з вікна.

Нагадаємо, у Вінниці випала з вікна маленька дитина. Півторарічну дівчинку, яка випала з вікна багатоповерхового будинку, госпіталізували до Вінницької обласної дитячої лікарні.

У поліції закликали батьків не залишати дітей без нагляду. Слід дотримуватися елементарних правил, щоб не наражати малюків на небезпеку: не залишати вікна відкритими, стежити, щоб біля підвіконня не було меблів, завдяки яким діти можуть дістатися до віконних рам.

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