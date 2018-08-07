В Донецкой области двухлетний малыш выпал из окна многоэтажки

Коллаж РБК-Украина

Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии

В городе Северск Бахмутского района Донецкой области двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Об этом передает пресс-служба полиции региона на своем официальном сайте.

В пресс-службе сообщили, что 5 августа в местное районное отделение полиции поступило сообщение от медиков, что в больницу доставлен двухлетний мальчик с травмами, которые он получил в результате падения с 5-го этажа жилого дома.

По предварительным данным, хозяйка находилась дома вместе со своими тремя малолетними детьми. Женщина оставила двухлетнего мальчика в другой комнате, а сама стала заниматься младшим ребенком. Малыш сумел вылезти на балкон и через открытое окно выпал на улицу.

Как сообщает mozaika.dn.ua, инцидент увидел работник ГСЧС Донецкой области Александр Гриненко, который сразу вызвал "скорую", но потом решил не терять времени и самостоятельно доправил малыша в больницу, что, возможно, спасло ребенку жизнь.

Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь маленького пациента.

"Указанный факт зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством, проводится проверка", - сообщили правоохранители.

Полицейские призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра.

Ранее в городе Червоноград Львовской области парень пробрался на территорию школы №9 и выпрыгнул с третьего этажа. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Также сообщалось, что в Виннице из окна многоэтажки выпала полуторагодовалая девочка.

Styler писал, что в Запорожье погиб двухлетний малыш, выпав из окна многоэтажки.

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