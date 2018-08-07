У Донецькій області дворічний малюк випав з вікна багатоповерхівки

Колаж РБК-Україна

Зараз дитина перебуває в реанімації у важкому стані

У місті Сіверськ Бахмутського району Донецької області дворічна дитина випала з вікна п'ятого поверху. Про це передає прес-служба поліції регіону на своєму офіційному сайті.

У прес-службі повідомили, що 5 серпня в місцеве районне відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що в лікарню доставлений дворічний хлопчик з травмами, які він отримав в результаті падіння з 5-го поверху житлового будинку.

За попередніми даними, господиня знаходилася вдома разом зі своїми трьома малолітніми дітьми. Жінка залишила дворічного хлопчика в іншій кімнаті, а сама стала займатися молодшим дитиною. Малюк зумів вилізти на балкон і через відкрите вікно випав на вулицю.

Як повідомляє mozaika.dn.ua, інцидент побачив працівник ДСНС Донецькій області Олександр Гриненко, який відразу викликав "швидку", але потім вирішив не втрачати часу і самостійно доправив малюка в лікарню, що, можливо, врятувало дитині життя.

Зараз хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні у важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя маленького пацієнта.

"Зазначений факт зареєстрований згідно з чинним законодавством, проводиться перевірка", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські закликали батьків не залишати маленьких дітей без нагляду.

Раніше в місті Червоноград Львівської області хлопець пробрався на територію школи №9 і вистрибнув з третього поверху. Постраждалий був госпіталізований в лікарню.

Також повідомлялося, що у Вінниці з вікна багатоповерхівки випала півторарічна дівчинка.

Styler писав, що в Запоріжжі загинув дворічний малюк, випавши з вікна багатоповерхівки.

Як діти з інвалідністю борються за освіту в звичайних школах