"Врятуйте своїх дітей": у Донецькій області поліція і активісти звернулися до батьків по радіо

Фото: Поліція і активісти звертаються до батьків на хвилях "Класного радіо" (police.dn.ua)

Така ідея виникла з метою охопити велику аудиторію

В Донецькій області, в студії "Класне радіо" стань незвичайні гості – учасники молодіжної організації "Ліга майбутніх поліцейських" і співробітники поліції Костянтинівки. Гості радіопередачі розповіли про те, як вберегти маленьких дітей від падіння з вікон. Про це розповідається на сайтi Поліції Донецької області.

За даними статистики, в цьому році з вікон багатоповерхових будинків випало вже 8 малюків, семеро з них отримали травми різного ступеня, а 4-річний хлопчик загинув. Причиною всіх нещасних випадків є неуважність батьків, які залишали своїх дітей у кімнаті з відкритими вікнами.

Фото: Поліція і учасники молодіжної організації розповіли з допомогою радіо, як уберегти дітей від падіння з вікна (police.dn.ua)

Ідея з виступом на радіо – це своєрідна міра для охоплення більшої аудиторії, адже, незважаючи на регулярні попередження з боку поліції, трагічні випадки тривають. На цей раз співробітники поліції сподівалися достукатися до батьків і якось вплинути на події.

Фото: Пам'ятка, як уберегти дітей від падіння з вікна (police.dn.ua)

Нагадаємо, в Одесі так само, як і в Донецькій області, випала дворічна дитина з вікна. Крім того, в Одеській області поліція відібрала у п'яної матері недоглянуту дитини, яка вся була покрита ранами і прищами.

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