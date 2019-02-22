Спецоперация ФСБ: известный продюсер о скандале с Анна-Мария

Фото: Александр Ягольник и ANNA MARIA (коллаж РБК-Украина)

Недавно известный дуэт дал скандальное интервью журналисту Роману Скрыпину

В сети разгорелся скандал из-за неожиданных высказываний сестер из дуэта Анна-Мария в эфире интервью с журналистом Романом Скрыпиным.

Так, они не смогли ответить на его вопрос о том, чей же все таки Крым. Также сестры не стали конкретно отвечать на вопрос, нужна ли крымскотатарская автономия и спорили с журналистом об УПА и необходимости участия в "ватных" новогодних концертах на телеканалах, которые называют пророссийскими.

В комментарии для Styler известный украинский продюсер Александр Ягольник раскритиковал такую позицию и сказал, что до сих пор в шоке от этого скандального интервью.

"Я нахожусь в диком шоке от того, что так много участников нынешнего Нацотбора связанные с Россией и интересами России в Украине", - сказал он.

Фото: Скандал с дуэтом "Анна-Мария" (коллаж РБК-Украина)

"Я смущен до сих пор, особенно когда собственными глазами увидел интервью Анны с Марией. Мне показалось, что этот отбор – это какая-то очередная спецоперация ФСБ над украинским шоу-бизнесом. По крайней мере все выстроили так, что кто бы не поехал от Украины на Евровидение, артиста так или иначе будут связывать с Россией и нет гарантий, что последующие интервью уже в Тель-Авиве не принесет еще сюрпризов вроде интервью девушек из Симферополя", - говорит Ягольник.

Для многих зрителей такие скандальные высказывания сестер из дуэта были большим удивлением. Например, они говорили, что вопрос аннексии Крыма должны комментировать политики, а они в этом не разбираются. Однако, по словам продюсера, это было довольно предсказуемым.

"Ничего здесь удивительного нет. Девушки имеют красные дипломы высшего юридического образования, а мать получила медаль за "возвращение" Крыма и работает в правительстве Аксенова. Поэтому здесь ничего удивительного нет", - говорит Александр.

Напомним, недавно Александр Ягольник рассказал, что украинский шоу-бизнес разделился на тех, кто ездит в Россию, и тех, кто категорически не воспринимает пророссийской позиции.

Кроме того, Игорь Кондратюк раскритиковал артистов, которые ездят выступать в Россию во время гибридной войны на Донбассе.

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