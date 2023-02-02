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Співак з Маріуполя присвятив пісню другові, якого цинічно вбили росіяни: щемливе відео

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Четвер 02 лютого 2023 19:22
Співак з Маріуполя присвятив пісню другові, якого цинічно вбили росіяни: щемливе відео Requitir (фото:instagram.com/requitir)
Автор: Анна Шиканова

Маріупольський виконавець Requitir презентував трек “Моє море темне” в колаборації з Nastya Lisa. Ця пісня - чергова життєва історія з музичним вайбом пацанських районів Маріуполя.

Свіжу композицію Requitir почав створювати на емоціях після звістки про вбивство його товариша Андрія Волика в Маріуполі у квітні 2022 року.

“Ми не були найкращими друзями, але в нас чимало спільних знайомих з дитинства. До того ж ми обидва BMWшники, тож часто перетиналися в розмовах і просто по життю. Йому говорили “продай ти це старе лайно”, а він завжди відповідав "вона зі мною назавжди". Та доля зіграла з ним злий жарт - росіяни застрелили його саме в тій машині…”, - розповідає Requitir.

Ця новина, зізнається співак, його “прибила конкретно”, і він “поринув на дуже глибоке емоційне дно”.

Пізніше виявилося, що у день загибелі Волика знайомі попросили його відвезти речі в інший район. Тоді в окупованому Маріуполі було пекло, але Андрій погодився.

“Він стояв на російському блокпосту, рашисти махнули рукою, типу “проїжджай”. Андрій і поїхав зі свистом. Окупанти тоді побачили фліску і почали стріляти хлопцям у спину. Інший хлопець, який був у салоні, обійшовся пораненнями, Андрій загинув. Тіло хлопця не прибирали місяць чи півтора, а потім його поховали у братській могилі”, - розповідає артист.

Пізніше Волика перепоховали. За словами Requitir, в машині було шість влучань від куль, тому в другому куплеті пісні звучать шість пострілів…

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Оззі Осборн вирішив залишити сцену.

А також розповідали про те, що відома російська співачка відкрито підтримала Україну під час свого концерту.

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