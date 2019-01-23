Что сразу должен сделать новый президент: блогер озвучил главные пункты

Коллаж РБК-Украина

Эксперт считает, что необходимо ликвидировать СБУ

Новый Президент Украины должен не просто бездумно озвучивать основные тезисы своей программы, а вчитываться в каждую строку и понимать, как тот или иной пункт будет воспринят гражданами. О том, что должен сделать новый президент, рассказал блогер и офицер-артиллерист Arty Green.

В ближайшие два месяца все кандидаты начнут озвучивать основные тезисы и раскрывать детали своих программ. Поэтому блогер выделил пункты, которые точно должны присутствовать в программе первых шагов нового Президента:

1. Реальный правовой механизм импичмента Президента. Должен быть инструмент отлучения от власти Президента, чей уровень доверия снижается ниже критичной отметки. Оптимальный порог должен быть около 20-30%. Механизм запуска процедуры импичмента тоже должен быть реальным. Например, 100 тысяч подписей избирателей или 150-226 подписей депутатов.

2. Ликвидация СБУ. Действительно необходимые государственные функции, которые сейчас возлагаются на данную структуру, нужно переложить на профильные или создать новые из других людей.

3. Реорганизация правовой системы в 3-ю власть. То есть устранение любого влияния первых двух ветвей власти на право, кроме законотворчества. Блогер упоминает американскую модель, с избранием судей и прокуроров прямым голосованием жителей соответствующего региона и с действенным механизмом их отстранения.

4. Децентрализация МВД. Более 90% функций МВД эксперт советует передать местным исполнительным властям административных единиц. У центральной власти должно оставаться ограниченное количество функций, незначительный штат и отсутствовать подчинённое отношение с областными структурами правопорядка.

5. Реформа оборонного сектора. Она должна включать в себя создание системы управления Вооружёнными Силами на основе плана, подготовленного лучшими западными военными специалистами. Создание системы резерва армии по типу Национальной Гвардии США, чтобы в сжатые сроки нарастить численность и боеспособность Вооружённых Сил при агрессии с чьей-либо стороны.

Напомним, что властям РФ грозят масштабные протесты. По словам Удальцова, в России есть протестный потенциал, который может перерости в очень большую проблему для власти. Людей может всколыхнуть любая тема и тогда они выйдут на массовые протестные акции.

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