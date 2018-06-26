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Стало известно имя студента КПИ, который покончил с собой (фото)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 20:50
Фото: facebook.com/groups/borschagovka.info
Фото: facebook.com/groups/borschagovka.info

В сети появилась информация о парне

В Киеве обнаружили тело студента КПИ, которого разыскивали неделю. В сети сообщили имя погибшего парня. Соответствующая информация появилась на Telegram-канале "Kyiv LIVE".

Во вторник, 26 июня, студента обнаружили повешенным на 21 этаже в недостроенном корпусе Медуниверситета имени Богомольца на проспекте Победы.

Фото: facebook.com/groups/borschagovka.info

Стало известно,  что погибший - студент четвертого курса Факультета электроэнерготехники и автоматики (ФЭА) Киевского политехнического института Роман Ювковецкий, которого искали несколько дней.

Фото: Объявление (kiev.segodnya.ua)

"Последний раз его видели 19 июня. Он пошел провожать девушку, после чего бесследно исчез", - сообщили в "Kyiv LIVE".

Скриншот (t.me/KyivLIVE)

Скриншот поста (facebook.com/groups/borschagovka.info)

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/borschagovka.info)

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли повешенным студента КПИ.

Тело повешенного парня обнаружили подростки, которые ночью забрались на последний этаж недостроя.

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Теги: самоубийство, пропал человек
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