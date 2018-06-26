Стало известно имя студента КПИ, который покончил с собой (фото)

В сети появилась информация о парне
В Киеве обнаружили тело студента КПИ, которого разыскивали неделю. В сети сообщили имя погибшего парня. Соответствующая информация появилась на Telegram-канале "Kyiv LIVE".
Во вторник, 26 июня, студента обнаружили повешенным на 21 этаже в недостроенном корпусе Медуниверситета имени Богомольца на проспекте Победы.
Фото: facebook.com/groups/borschagovka.info
Стало известно, что погибший - студент четвертого курса Факультета электроэнерготехники и автоматики (ФЭА) Киевского политехнического института Роман Ювковецкий, которого искали несколько дней.
Фото: Объявление (kiev.segodnya.ua)
"Последний раз его видели 19 июня. Он пошел провожать девушку, после чего бесследно исчез", - сообщили в "Kyiv LIVE".
Скриншот (t.me/KyivLIVE)
Скриншот поста (facebook.com/groups/borschagovka.info)
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/borschagovka.info)
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли повешенным студента КПИ.
Тело повешенного парня обнаружили подростки, которые ночью забрались на последний этаж недостроя.
Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)