Стало відомо ім'я студента КПІ, який вчинив самогубство (фото)

У мережі з'явилася інформація про хлопця
У Києві знайшли тіло студента КПІ, якого розшукували тиждень. У мережі повідомили ім'я загиблого хлопця. Відповідна інформація з'явилася на Telegram-каналі "Kyiv LIVE".
У вівторок, 26 червня, студента виявили повішеним на 21 поверсі в недобудованому корпусі Медуніверситету імені Богомольця на проспекті Перемоги.
Фото: facebook.com/groups/borschagovka.info
Стало відомо, що загиблий - студент четвертого курсу Факультету електроенерготехніки та автоматики (ФЕА) Київського політехнічного інституту Роман Ювковецький, якого шукали кілька днів.
Фото: Оголошення (kiev.segodnya.ua)
"Останній раз його бачили 19 червня. Він пішов проводжати дівчину, після чого безслідно зник", - повідомили в "Kyiv LIVE".
Скріншот (t.me/KyivLIVE)
Скріншот поста (facebook.com/groups/borschagovka.info)
Скріншот коментарів (facebook.com/groups/borschagovka.info)
Раніше повідомлялося, що в Києві знайшли повішеним студента КПІ.
Тіло повішеного хлопця виявили підлітки, які вночі залізли на останній поверх недобудови.
Люди тонуть мовчки (відео: STYLER.rbc.ua)