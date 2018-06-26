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Стало відомо ім'я студента КПІ, який вчинив самогубство (фото)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 20:50
Фото: facebook.com/groups/borschagovka.info
Фото: facebook.com/groups/borschagovka.info

У мережі з'явилася інформація про хлопця

У Києві знайшли тіло студента КПІ, якого розшукували тиждень. У мережі повідомили ім'я загиблого хлопця. Відповідна інформація з'явилася на Telegram-каналі "Kyiv LIVE".

У вівторок, 26 червня, студента виявили повішеним на 21 поверсі в недобудованому корпусі Медуніверситету імені Богомольця на проспекті Перемоги.

Фото: facebook.com/groups/borschagovka.info

Стало відомо, що загиблий - студент четвертого курсу Факультету електроенерготехніки та автоматики (ФЕА) Київського політехнічного інституту Роман Ювковецький, якого шукали кілька днів.

Фото: Оголошення (kiev.segodnya.ua)

"Останній раз його бачили 19 червня. Він пішов проводжати дівчину, після чого безслідно зник", - повідомили в "Kyiv LIVE".

Скріншот (t.me/KyivLIVE)

Скріншот поста (facebook.com/groups/borschagovka.info)

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/borschagovka.info)

Раніше повідомлялося, що в Києві знайшли повішеним студента КПІ.

Тіло повішеного хлопця виявили підлітки, які вночі залізли на останній поверх недобудови.

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Теги: самоубийство, пропал человек
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