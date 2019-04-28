Стало известно о состоянии МакSим после жуткого ДТП: все подробности

МакSим, Марина Абросимова, после серьезного ДТП все еще находиться в больнице, но ее состояние улучшилось. Врачи оценивают состояние известной певицы, как средней тяжести. Об этом сообщают росСМИ.

Представительница МакSим Маргарита Соколова заявила, что певице уже легче и к ней потихоньку приходит осознание произошедшего. Более того, она начинает вспоминать даже какие-то фрагменты с момента аварии.

Певица МакSим находится в больнице (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

При этом у МакSим все еще присутствуют боли. У нее держится температура и очень болит голова. Соколова также отметила, что возможно в среду певица сама сможет что-то рассказать и прокомментировать ДТП.

Певица МакSим находится в больнице (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Напомним, что МакSим попала в страшную аварию, когда торопилась в аэропорт, где у нее был рейс в Москву. Певица не хотела опоздать на съемки своего клипа на песню "Абонент не доступен".

По прогнозам врачей, МакSим как минимум до 20-х чисел мая будет находиться на реабилитации.

Ранее сообщалось, что появились подробности жуткого ДТП. Певица ехала на большой скорости и пробила колесо. Машину сильно занесло, и она врезалась в бордюр. В этой аварии МакSим получила множество ушибов.

При этом, по словам врачей, певице сильно повезло, поскольку при столкновении не были задеты жизненно важные органы.