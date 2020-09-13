Старость наступит нескоро: ученые назвали неожиданный фактор долголетия

Ученые назвали главный фактор долголетия (Фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали, что поможет избежать старости и преждевременной смерти

Ученые назвали новый фактор, который влияет на долголетие у человека и помогает намного дольше продлить время до наступления старости. Как отметили исследователи, у человека есть ген, который отвечает за социальную, интеллектуальную и физическую активность, а также он напрямую связан с долголетием.

В ходе нового исследования, которое провели в Калифорнийском университете в Ирвине, ученые обнаружили ген, которые происходит от дофаминового рецептора. Об этом говорится в материале The epoch times.

"Хотя вариант гена не может напрямую влиять на продолжительность жизни, он связан с такими характеристиками личности, которые, как ранее показали исследования, являются важными для долголетия и здоровой жизни", - рассказал профессор биологической химии Калифорнийского университета Роберт Мойзис.

Он объяснил, что результаты исследования четко показывают, что чем активнее человек, чем насыщеннее его социальная жизнь, тем больше у него шансов жить долго и отсрочить наступление старости. Если человек много путешествует, у него много контактов и общения, он занимается спортом и находится постоянно в движении, то ему не грозит ранняя старость и многие заболевания нервной системы, утверждают ученые.

Исследователи уверены, что в организме людей старше 90 лет, этот ген преобладает в количестве большем, чем у людей в возрасте от 7 до 45 лет. Этот ген отвечает за активность, которая, как показывают исследования, играют очень важную роль в нормальном старении и предотвращении болезней центральной нервной системы.

"У мышей отсутствие этого гена в 7-9,7% случаях приводит к сокращению продолжительности их жизни", - отметили авторы исследования нейрохирург Панаетис Танос и психиатр Нора Волков.

Специалисты планируют и далее исследовать "ген долголетия", чтобы выяснить, как можно получить от него пользу и направить его действие на улучшение жизни человека.

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