Столовая ВР "попалась" на махинациях с продуктами

Фото: facebook.com Володимир Лех

Столовая закупила муку дороже, чем средняя цена по Украине

Столовую Верховной Рады уличили в махинациях с продуктами. Об этом сообщают "Наші гроші".

Столовая управления делами аппарата Верховной Рады Украины 9 июля закупила на тендера у ООО "Фудси Компани Лтд" муку, крахмал, крупы, макароны и готовое тесто.

Так, 300 тыс. грн пойдет на закупку 20 т пшеничной муки высшего сорта в таре по 50 кг по цене 15 грн/кг с НДС. Хотя на сайте компании-продавца такая же мука продается по вдвое ниже цене - 385 грн за 50-килограммовый мешок или 7,7 грн/кг.

На других тендерах также можно найти муку по более низкой цене. К примеру, КП "Киевский метрополитен" в июле заказало муку высшего сорта по 8,28 грн/кг.

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