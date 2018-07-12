"Отче наш" на заседаниях и психиатрические обследования": самые странные депутатские законопроекты

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Народные избранники не раз удивляли идеями

Верховная Рада Украины – лидер в Европе по количеству зарегистрированных законопроектов. Спецпроект "Выборы выбори" отобрал самые неординарные из тех, которые были зарегистрированы за время работы парламента восьмого созыва.

Так, в 2015 году Алексей Порошенко, Юрий Македон, Иван Мельничук, Владимир Парасюк, Ирина Суслова и Юрий Деревьяненко зарегистрировали постановление "Про размещение полотна с вышитой картой Укрианы в сессионном зале Верховной Рады Украины".

Нардеп Юрий Мирошниченко считает, что важные для страны вопросы не могут решаться без утренней молитвы. Потому прошлым летом он предложил Верховной Раде читать "Отче наш" каждый раз после открытия пленарных заседаний.

"В украинском парламенте длительное время уже работает молитвенно группа, кожного года у нас проводиться молитвенно завтрак в Расширение формате. Считаю, что без духовных ценностей Говорить о вопросах экономики, безопасности, социальной политики зря", - сказал нардеп.

Мирошниченко уверен, что православная молитва является приемлемой для всех других религий и не оскорбляет коллег-мусульман и иудеев.

В 2015 году Олег Мусий предложил копейки заменить на рубли, поскольку это название – исторически обосновано.

А Александр Онищенко в том же году предложил проверять состояние психического здоровья депутатов.

Онищенко хотел обязать депутатов доказывать свою состоятельность принимать решения медицинской справкой от психиатра и нарколога.

"Только человек с психическими расстройствами может намеренно позорить свою государства и его граждан", - уточняется в пояснительной записке.

Онищенко поддержал Евгений Мураев. В 2016 году он предложил отдельный проект закона "О проведении проверки состояния здоровья лиц, занимающих высшие государственные должности".

Главный аргумент документа звучит так: "Болезнь чиновника или наличие у него алкогольной или наркотической зависимости может нести непосредственную угрозу государственности и безопасности нации".

Депутат Олег Барна недавно зарегистрировал законопроект, который запрещает публично проявлять сексуальную ориентацию.

Кроме того, нардепы часто регистрировали законопроекты, которые касаются каких-либо исторических дат. Например, предлагали праздновать 100-летний юбилей подготовки строительных кадров в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры или 500-летие со времени первого письменного упоминания о селе Малый Житин Ровенского района Ровенской области".

Кстати, сайт Верховной Рады стал мировым лидером по посещаемости парламентских страниц.

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