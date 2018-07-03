Сайт Верховной Рады стал мировым лидером по посещаемости парламентских страниц

Сайт удерживает позицию первенства несколько лет

Сайт Верховной Рады Украины занял первое место по посещаемости среди всех сайтов парламентов стран-членов ООН. Об этом сообщает "Чесно".

"Сайт Верховной Рады - самая посещаемая парламентская страница в мире. Как по мне - это спрос на нормальную неангажированную информацию. Ну и - ответственные в аппарате ВР - молодцы. Важный шаг к прозрачности", - прокомментировала народный депутат Виктория Сюмар на своей странице в соцсети Facebook.

По данным исследования, сайт Верховной Рады удерживает первое место несколько лет подряд.

Специалисты с помощью платформы SimilarWeb - сервиса открытой статистики, проанализировали показатели сайтов парламентов 193 стран. За месяц сайт ВРУ посещают почти 3 млн человек, и просматривают более 7,8 млн раз.

Это - самый высокий показатель среди проанализированных веб-страниц.

На втором месте оказался сайт парламента Великобритании (5,9 млн просмотров), третье заняла США (4,9 млн просмотров), четвертое - Польша (3,4 млн просмотров).

"Если в 2016 году сайт Верховной Рады по количеству трафика занимал 108 место среди всех украинских сайтов, то в 2018 - 103-е. По посещаемости сайт Рады опережает сайты президента Украины и Кабинета Министров. Более того, показатели ВРУ даже выше, чем в украинских информагентств", - отметили в исследовании.

Фото: chesno.org

Активисты также исследовали среднее время просмотра сайтов, глубину просмотра, географию, пол и возраст посетителей и тому подобное.

Оказалось, что сайт Верховной Рады чаще всего посещают женщины (57,58 %). По возрасту - преимущественно 25-34-летние (почти 33 %). В среднем на сайте украинского парламента один человек проводит около 5 минут.

Помимо украинцев его посещают пользователи из Польши (0,77 %), Германии (0,69 %), США (0,56 %) и России (0,47 %).

Стоит отметить, что сайту удается удерживать свою позицию несмотря на отсутствие мобильной версии и удобного дизайна.

Исследователи полагают, что это связано с распространением мобильных гаджетов в Украине, интернета и увеличением его скорости.

Скриншот поста (facebook.com/vsiumar)

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