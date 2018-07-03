Сайт Верховної Ради став світовим лідером за відвідуваністю парламентських сторінок

Сайт утримує позицію першості кілька років

Сайт Верховної Ради України зайняв перше місце за відвідуваністю серед усіх сайтів парламентів країн-членів ООН. Про це повідомляє "Чесно".

"Сайт Верховної Ради - найбільш відвідувана парламентська сторінка в світі. Як на мене - це попит на нормальну неангажовану інформацію. Ну і відповідальні в апараті ВР - молодці. Важливий крок до прозорості", - прокоментувала народний депутат Вікторія Сюмар на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За даними дослідження, сайт Верховної Ради утримує перше місце кілька років поспіль.

Фахівці за допомогою платформи SimilarWeb - сервісу відкритої статистики, проаналізували показники сайтів парламентів 193 країн. За місяць сайт ВРУ відвідують майже 3 млн осіб, і дивляться більше 7,8 млн разів.

Це - найвищий показник серед проаналізованих веб-сторінок.

На другому місці опинився сайт парламенту Великобританії (5,9 млн переглядів), третє посіла США (4,9 млн переглядів), четверте - Польща (3,4 млн переглядів).

"Якщо в 2016 році сайт Верховної Ради за кількістю трафіку займав 108 місце серед всіх українських сайтів, то у 2018 - 103-е. За відвідуваністю сайт Ради випереджає сайти президента України та Кабінету Міністрів. Більш того, показники ВРУ навіть вищі, ніж в українських інформагентств", - зазначили в дослідженні.

Фото: chesno.org

Активісти також досліджували середній час перегляду сайтів, глибину перегляду, географію, стать і вік відвідувачів тощо.

Виявилося, що сайт Верховної Ради найчастіше відвідують жінки (57,58 %). За віком - переважно 25-34-річні (майже 33 %). В середньому на сайті українського парламенту одна людина проводить близько 5 хвилин.

Крім українців його відвідують користувачі з Польщі (0,77 %), Німеччини (0,69 %), США (0,56 %) і Росії (0,47 %).

Варто відзначити, що сайту вдається утримувати свою позицію незважаючи на відсутність мобільної версії та зручного дизайну.

Дослідники вважають, що це пов'язано з поширенням мобільних гаджетів в Україні, інтернету і збільшенням його швидкості.

Скріншот поста (facebook.com/vsiumar)

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