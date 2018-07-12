"Отче наш" на засіданнях і психіатричні обстеження ": найдивніші депутатські законопроекти

Фото: РБК-Україна

Народні обранці не раз дивували ідеями

Верховна Рада України - лідер в Європі за кількістю зареєстрованих законопроектів. Спецпроект "Вибори вибори" відібрав самі неординарні з тих, які були зареєстровані за час роботи парламенту восьмого скликання.

Так, в 2015 році Олексій Порошенко, Юрій Македон, Іван Мельничук, Володимир Парасюк, Ірина Суслова і Юрій Дерев'яненко зареєстрували постанову "Про розміщення полотна з вишитою картою Укріани в сесійній залі Верховної Ради України".

Нардеп Юрій Мірошниченко вважає, що важливі для країни питання не можуть вирішуватися без ранкової молитви. Тому минулого літа він запропонував Верховній Раді читати "Отче наш" кожен раз після відкриття пленарних засідань.

"В українському парламенті тривалий час вже працює молитовно група, шкірного року у нас проводитися молитовно сніданок в Розширення форматі. Вважаю, що без духовних цінностей говорити про питання економіки, безпеки, соціальної політики марно", - сказав нардеп.

Мірошниченко впевнений, що православна молитва є прийнятною для всіх інших релігій і не ображає колег-мусульман та іудеїв.

У 2015 році Олег Мусій запропонував копійки замінити на рублі, оскільки ця назва - історично обгрунтована.

А Олександр Онищенко в тому ж році запропонував перевіряти стан психічного здоров'я депутатів.

Онищенко хотів зобов'язати депутатів доводити свою спроможність приймати рішення медичною довідкою від психіатра і нарколога.

"Тільки людина з психічними розладами може навмисно ганьбити свою держави і його громадян", - уточнюється в пояснювальній записці.

Онищенко підтримав Євген Мураєв. У 2016 році він запропонував окремий проект закону "Про проведення перевірки стану здоров'я осіб, котрі обіймають найвищі державні посади".

Головний аргумент документа звучить так: "Хвороба чиновника або наявність у нього алкогольної або наркотичної залежності може нести безпосередню загрозу державності і безпеки нації".

Депутат Олег Барна недавно зареєстрував законопроект, який забороняє публічно проявляти сексуальну орієнтацію.

Крім того, нардепи часто реєстрували законопроекти, які стосуються будь-яких історичних дат. Наприклад, пропонували святкувати 100-річний ювілей підготовки будівельних кадрів в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури або 500-річчя з часу першої писемної згадки про село Малий Житин Рівненського району Рівненської області".

До речі, сайт Верховної Ради став світовим лідером по відвідуваності парламентських сторінок.

Як поводяться на дорогах представники української влади