Столова ВР "попалася" на махінаціях з продуктами

Фото: facebook.com Володимир Лех

Їдальня закупила борошно дорожче, ніж середня ціна по Україні

Столову Верховної Ради викрили у махінаціях з продуктами. Про це повідомляють "Наші гроші".

Їдальня управління справами апарату Верховної Ради України 9 липня закупила на тендеру у ТОВ "Фудси Компані Лтд" борошно, крохмаль, крупи, макарони і готове тісто.

Так, 300 тис. грн піде на закупівлю 20 т пшеничного борошна вищого сорту в тарі по 50 кг по ціні 15 грн/кг з ПДВ. Хоча на сайті компанії-продавця така ж мука продається за вдвічі нижчою ціною - 385 грн за 50-кілограмовий мішок або 7,7 грн/кг.

На інших тендерах також можна знайти борошно за нижчою ціною. Приміром, КП "Київський метрополітен" у липні замовило борошно вищого сорту по 8,28 грн/кг.

Раніше у мережі показали кращі "відмазки" українських політиків.

Самим "зразковим" у своїх відмовки виявився лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. "Логічними" поясненнями і відзначився відомий "кнопкодав" Антон Яценко.

Також пропонуємо дізнатися про найдивніші депутатські законопроекти.

Так, в 2015 році Олексій Порошенко, Юрій Македон, Іван Мельничук, Володимир Парасюк, Ірина Суслова і Юрій Деревьяненко зареєстрували постанову "Про розміщення полотна з вишитою картою України у сесійній залі Верховної Ради України".

Нардеп Юрій Мірошниченко вважає, що важливі для країни питання не можуть вирішуватися без ранкової молитви. Тому минулого літа він запропонував Верховній Раді читати "Отче наш" кожен раз після відкриття пленарних засідань.

Чим займаються слуги народу в робочий час