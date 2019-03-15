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Под страхом отчисления: студентов КНУКиМ заставляют пиарить Поплавского

STYLERЖизнь    15.03.2019 - 12:49
Под страхом отчисления: студентов КНУКиМ заставляют пиарить Поплавского
Коллаж РБК-Украина

Вокруг КНУКиМ разгорелся скандал, связанный с Поплавским

Студентов Киевского национального университета культуры и искусств заставляют репостить публикации ректора вуза Михаила Поплавского. Причем, это происходит под страхом даже отчисления из университета. 

В сети даже появился список, на котором видно, насколько хорошо студенты КНУКиМ репостят записи своего ректора.

"Кто не репостит - давят и отчисляют", - отмечает автор фото.

Как видно, несмотря на давление старост и администрации университета, по состоянию на 11 марта всего лишь чуть более 50% всех студентов поделились на своих персональных страницах в соцсетях видео и фото "поющего ректора".

Под страхом отчисления: студентов КНУКиМ заставляют пиарить Поплавского

Список факультетов, студенты которых активно репостят записи Михаила Поплавского

Эту информацию Styler подтвердил и один из студентов учебного заведения.

"Каждую запись Поплавского нужно репостить, иначе потом неожиданно появятся проблемы на сессии", - сообщил студент, пожелавший не называть своего имени.

 

Скриншоты

Ранее в одном из самых престижных вузов Украины отреагировали на историю с неэтичным поведением преподавателя ботаники, которого студентка обвинила в сексуальных домогательствах.

Также мы писали о том, что учеба в вузах Украины может стать дороже. Такие изменения могут коснуться студентов-контрактников. 

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