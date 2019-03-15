Под страхом отчисления: студентов КНУКиМ заставляют пиарить Поплавского

Вокруг КНУКиМ разгорелся скандал, связанный с Поплавским

Студентов Киевского национального университета культуры и искусств заставляют репостить публикации ректора вуза Михаила Поплавского. Причем, это происходит под страхом даже отчисления из университета.

В сети даже появился список, на котором видно, насколько хорошо студенты КНУКиМ репостят записи своего ректора.

"Кто не репостит - давят и отчисляют", - отмечает автор фото.

Как видно, несмотря на давление старост и администрации университета, по состоянию на 11 марта всего лишь чуть более 50% всех студентов поделились на своих персональных страницах в соцсетях видео и фото "поющего ректора".

Список факультетов, студенты которых активно репостят записи Михаила Поплавского

Эту информацию Styler подтвердил и один из студентов учебного заведения.

"Каждую запись Поплавского нужно репостить, иначе потом неожиданно появятся проблемы на сессии", - сообщил студент, пожелавший не называть своего имени.

Скриншоты

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