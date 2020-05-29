Когда страны возобновят международное авиасообщение: появилась инфографика

Возобновление международного авиасообщения (коллаж РБК-Украина)

В МИД Украины провели мониторинг планов различных стран по восстановлению регулярного авиасообщения

В МИД Украины рассказали о планах других стран относительно восстановления регулярного авиасообщения в условиях пандемии и проинформировали, где сейчас открыты аэропорты.

Об этом говорится в сообщении государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Украэрорух на странице в Facebook.

Так, Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (хотя аэропорт в Праге еще не работает) не вводили запреты на международное авиасообщение.

Отмечается, что одной из немногих авиакомпаний мира, которая регулярно осуществляет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралию - остался катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия в ближайшее время планируют запустить международное авиасообщение. Сейчас эти страны имеют ограничения на перелеты до конца мая.

Турция хочет возобновить международные авиаперевозки в начале июня.

В Эстонии ограничения действуют до 7 июня.

Болгария, Индонезия Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет, Израиль не откроют аэропорты минимум до 15 июня.

Куба, Таиланд и Молдова останутся с закрытыми воздушными гаванями до конца июня.

С июля станут возможными полеты в Доминиканскую Республику и Армению.

"Некоторые страны закрывали международное авиасообщение частично, в частности с определенными ограничениями въезда или выезда иностранцев", - говорится в сообщении. Это Бельгия, Мальдивы, Норвегия, Япония, США и Хорватия.

Дания закрыла авиасообщение с теми странами, где сложная эпидситуация.

Испания ввела ограничения относительно цели поездки и категорий лиц. Ослабление запретов там на осуществление путешествий намечается с 22 июня.

Италия определила перечень аэропортов, которые в праве обслуживать рейсы в условиях карантина. Это Болонья, Милан, Рим и Турин.

В Канаде международные авиарейсы осуществляются только в 4 аэропорта: в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто.

"Восстановление международных рейсов с Китаем зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране назначения", - рассказали в Украэрорухе.

Финляндия пока позволяет осуществлять ограниченное количество авиарейсов.

В Словении открыты для международного сообщения 3 аэропорта: Любляна, Марибор и Порторож.

"Также во многих странах еще нет официальной информации относительно дат восстановления международных перелетов", - добавили в национальном провайдере аэронавигационного обслуживания.

Когда страны возобновят международное авиасообщение и куда можно летать (Фото: facebook.com/UkSATSE.official)

Ранее мы писали о том, что в Украине возобновят авиаперевозки по новым правилам: с веб-регистрацией и дополнительными проверками.

Также рассказывали о том, что изменится в сфере авиаперевозок между Украиной и странами ЕС с 15 июня.

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Автор: Владимир Костырин