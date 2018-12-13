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Стремительные роды: в Хмельницком женщина родила ребенка в супермаркете

STYLERЖизнь    13.12.2018 - 19:43

Видео: YouTube/МТРК "Місто"

В Хмельницком женщина родила сына прямо в помещении супермаркета "Таврия В". Об этом сообщили в сюжете МТРК "Місто".

Инцидент произошел в супермаркете "Таврия В" по улице Заречанской в городе Хмельницком. Женщина вместе с мужем приехала из области, чтобы закупить продукты. Во время прогулки по рядам супермаркета у нее внезапно отошли воды и начались стремительные роды. Работники супермаркета быстро сориентировались в ситуации, нашли раскладушку и перенесли роженицу в подсобное помещение.

К счастью, одна из работниц супермаркета, которая в тот момент оказалась рядом, недавно закончила курсы акушерства. Она быстро надела перчатки и приняла малыша. Как она рассказала позже, роды были очень быстрые, весь процесс занял не более 10-15 минут.

К тому моменту, когда в супермаркет прибыла машина скорой помощи, мальчик уже появился на свет. Его вес – 3,5 кг, рост – 52 сантиметра. Малыша назвали Игорем. Он стал шестым сыном и девятым ребенком в семье.

Как призналась роженица, в супермаркете она еще не рожала и находясь на 39-ой неделе беременности не предполагала, что роды начнутся во время поездки за продуктами. Сейчас мама и новорожденный находятся в областной больнице скорой помощи и чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее мы писали о том, что Валентина Хамайко показала новорожденного сына.

А также рассказывали о том, что Регина Тодоренко заинтриговала первым фото после родов.

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