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Стрімкі пологи: у Хмельницькому жінка народила дитину в супермаркеті

STYLERЖиття    13.12.2018 - 19:43

Відео: YouTube/МТРК "Місто"

У Хмельницькому жінка народила сина прямо в приміщенні супермаркету "Таврія В". Про це повідомили в сюжеті МТРК "Місто".

Інцидент стався в супермаркеті "Таврія В" по вулиці Зарічанської в місті Хмельницькому. Жінка разом з чоловіком приїхала з області, щоб закупити продукти. Під час прогулянки по рядах супермаркету у неї раптово відійшли води і почалися стрімкі пологи. Працівники супермаркету швидко зорієнтувалися в ситуації, знайшли розкладачку і перенесли породіллю в підсобне приміщення.

На щастя, одна з працівниць супермаркету, яка в той момент опинилася поруч, нещодавно закінчила курси акушерства. Вона швидко одягла рукавички і прийняла малюка. Як вона розповіла пізніше, пологи були дуже швидкі, весь процес зайняв не більше 10-15 хвилин.

До того моменту, коли в супермаркет прибула машина швидкої допомоги, хлопчик вже з'явився на світ. Його вага – 3,5 кг, зріст – 52 сантиметри. Малюка назвали Ігорем. Він став шостим сином і дев'ятою дитиною в сім'ї.

Як зізналася породілля, у супермаркеті вона ще не народжувала і перебуваючи на 39-му тижні вагітності не припускала, що пологи почнуться під час поїздки за продуктами. Зараз мама і новонароджений знаходяться в обласній лікарні швидкої допомоги і почувають себе добре.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Валентина Хамайко показала новонародженого сина.

А також розповідали про те, що Регіна Тодоренко заінтригувала першим фото після пологів.

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