За стройность отвечает особый ген: ученые сделали открытие

Ученые нашли ген, отвечающий за стройность. Исследователи обнаружили, что генетическая последовательность ALK (анапластическая лимфомакиназа) оказалась геном худобы. Особая мутация этого гена отвечает за расход энергии, что влияет на состояние фигуры.

Исследователи из Института естественных наук под руководством доктора Йозефа Пеннингера провели анализ 47 тысяч генетических параметров стройных людей. В результате обнаружилось, что всех их объединяет особая мутация в гене ALK. Об этом сообщает Cell.

Пока что ученые не в полной мере выяснили, что конкретно делает анапластическая лимфомакиназа в человеческом организме. Ранее проведенные исследования показали, что ALK может быть фактором развития некоторых типов раковых опухолей.

"Наше исследование показывает, что ген ALK активен в клетках головного мозга, где он отвечает за регуляцию метаболизма. Это, если говорить совсем упрощенно, регулятор расхода энергии", — отметил Майкл Ортофер из Института молекулярной биологии в Вене, один из ведущих авторов проекта.

В ходе эксперимента ученые деактивировали ген ALK у модельных мышей и наблюдали за тем, как грызуны, употреблявшие такой же объем пищи, как животные из контрольной группы, набирали заметно меньше массы в целом и жира в частности. По мнению авторов исследования, открытие может поспособствовать разработке новых препаратов от ожирения, которые будут воздействовать непосредственно на синтез ALK.

Напомним, что ранее нутрициолог рассказала, как много есть и худеть.

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