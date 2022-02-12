Для стройности и здоровья: что обязательно должно быть в рационе после 40 лет

Правильное питание важно в любом возрасте для того, чтобы организм мог нормально функционировать и обладал иммунитетом против различных воспалений и вирусов. Однако после 40 лет вопрос здорового питания становится еще более актуальным, ведь благодаря этому женщина может сохранить молодость, стройность и здоровье.

Нутрициолог Катя Медушкина рассказала в Instagram , какие продукты нужно обязательно включить в рацион, если вам уже за 40.

БЕЛКИ



Я отдаю предпочтение животным белкам – мясо, птица, рыба, морепродукты, молочные продукты. И вам рекомендую делать также.



Растительные белки (бобовые, соя, орехи) хуже усваиваются и богаты ингибиторами – это вещества, которые замедляют работу пищеварительных ферментов и усложняют пищеварительный процесс.



ЖИРЫ



Жиры – строительный материал для женских половых гормонов. Присутствие в питании омега-3 полиненасыщенных жирных кислот обязательно.



Их источники: жирные сорта рыбы (тунец, скумбрия, сельдь), льняные и конопляные семена, печень трески, оливковое масло и грецкие орехи. Я несколько раз в неделю ем на ужин рыбу и всегда заправляю овощные салаты чайной ложкой масла.





Рыба восполнит недостаток жиров (фото: freepik.com)

КЛЕТЧАТКА И УГЛЕВОДЫ



Включай в рацион больше продуктов, содержащих клетчатку и сложные углеводы. Это крупы, хлеб из ц/з и ржаной муки, макароны твердых сортов пшеницы, зелень и овощи.



Клетчатка, как метелка, вычищает все лишнее из кишечника, помогает ему сокращаться, улучшая метаболизм. А сложные углеводы – это источник энергии. Мои фавориты из этой группы - все зерновые каши, особенно гречка.



КАЛЬЦИЙ



Из-за снижения эстрогена с возрастом увеличивается риск потери кальция, снижается минеральная плотность кости. Чтобы восполнить дефицит, включай в рацион сыры твердых сортов, кефир, творог, семена кунжута, белокочанную капусту.



ЖЕЛЕЗО



Замедление метаболизма приводит к повышению вязкости крови, что чревато тромбозом. Избежать этого поможет достаточный уровень железа. Его источники – постное красное мясо, гречневая каша, печень, гранаты, яблоки, орехи.



И не забывайте, что железо не усваивается без витамина С, которым богаты шиповник, облепиха, сладкий болгарский перец, капуста брокколи, квашеная капуста.





Эти продукты нужно добавить в рацион после 40 лет (фото: freepik.com)

СОЯ



Незаменимый продукт для женщин в менопаузе. Это источников изофлавонов – фитоэстрогенов, структура которых подобна эстрогенам человека. Такие продукты, как сыр тофу, соевое молоко и соевый соус, помогут облегчить приливы и ночное потоотделение, а также снизить уровень холестерина.