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Студент Мамаду: в сети высмеяли очередной фейк от террористов "ДНР"

STYLERЖизнь    19.02.2019 - 22:29
Студент Мамаду: в сети высмеяли очередной фейк от террористов "ДНР"
Коллаж РБК-Украина

Странный студент дал целую пресс-конференцию и рассказал о том, как над ним издевались

Блогер с ником Necro Mancer опубликовал на своей странице в Twitter душещипательную историю о несчастном студенте из Экваториальной Гвинеи Мамаду Диалло, который пытался добраться из России в Германию через Украину, якобы стал пленником СБУ, а потом его оставили в "серой зоне" умирать.

Мамаду Диалло из Экваториальной Гвинеи учился в одном из вузов Росси и по жизненным обстоятельствам студенту понадобилось отправится в ФРГ, поэтому он воспользовался услугами частных перевозчиков, которые перевезли его через границу России с Украиной.

На украинской территории Мамаду якобы обратился к местным жителям за помощью, а те его передали в полицию, а потом и в СБУ.

Студент Мамаду: в сети высмеяли очередной фейк от террористов &quot;ДНР&quot;

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Несчастный студент даже дал целую пресс-конференцию, на которой рассказал, как у него забирали документы и применяли к нему психологическое давление.

"Со мной жестоко обращались и били. Так как я не знаю русский и украинский язык, я не понимал, что от меня хотят, и отношение было плохое. За это время у меня появились проблемы со здоровьем, и я потерял в весе около 30 кг", - цитирует блогер Мамаду.

Через некоторое время студента якобы отвезли в "серую зону" на Донбассе и там оставили без документов и в жутком физическом состоянии. Его подобрали боевики и доставили на неподконтрольную территорию Украины.

"Мне здесь оказали медицинскую помощь, предоставили хорошее жилье и хорошо кормили. Я персонально благодарю Наталью Юрьевну, и всем, кто оказал помощь", - рассказал о своих мытарствах студент.

Пользователи в комментариях не могут сдержаться от смеха и пишут, что этот студент Мамаду - очередной актер террористов.

Студент Мамаду: в сети высмеяли очередной фейк от террористов &quot;ДНР&quot;Студент Мамаду: в сети высмеяли очередной фейк от террористов &quot;ДНР&quot;Студент Мамаду: в сети высмеяли очередной фейк от террористов &quot;ДНР&quot;Студент Мамаду: в сети высмеяли очередной фейк от террористов &quot;ДНР&quot;Студент Мамаду: в сети высмеяли очередной фейк от террористов &quot;ДНР&quot;

Скриншот комментариев (twitter.com/666_mancer)

Напомним, ранее мы писали о том, что священники УПЦ МП распространяют фейки в интернете.

А также рассказывали о том, что боевики разразились новым бредом об украинках.

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