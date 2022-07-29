Где студентам в Киеве искать работу с хорошей зарплатой, но без опыта и на неполный день
Найти работу студенту в Украине вполне реально. Особенно, если у студента есть хотя бы минимальный опыт, смекалка и желание работать. Чаще всего студентам предлагают временную подработку на несколько часов в день и за небольшую оплату.
Где искать работу студентам в Киеве на неполный рабочий день - читайте в нашем материале ниже.
Ищите по своей специальности
Эксперты советуют студентам 2-3 курса искать работу непосредственно по своей специальности.
Во-первых, так вы будете понимать, чем именно занимаетесь и сможете получить нужный опыт еще до конца обучения.
Во-вторых, работодатели охотно возьмут студента из той же сферы и дадут ему неплохую зарплату даже за работу на несколько часов в день.
Многие крупные компании специально предлагают работу студентам, чтобы "вырастить" собственные ценные кадры.
Не ставьте сразу высокие цели
У вас есть какой-то минимальный опыт и знания и вы хотите их использовать для заработка? Это замечательно, но будьте готовы к тому, что зарплату специалиста вам никто не даст сразу.
Вам придется показать себя руководству и свой потенциал. И в будущем у вас будет шанс начать строить карьеру еще до получения диплома.
А если не по специальности?
Можно искать работу совсем в другой сфере и совершенно без опыта работы. Проанализируйте, что у вас получается делать хорошо - ладить с детьми, писать тексты, делать переводы или же вам по душе придется сфера обслуживания.
Потом составьте резюме и отправляйте на интересующие вас вакансии. Очень часто в объявлении указывается - "готовы взять студента".
Кстати, если вас интересует какая-то конкретная компания, то не стесняйтесь и отправляйтесь сразу в эту компанию - смелых обычно любят. И им везет.
Пусть вас не смущают вакансии баристой или продавцом - очень часто работодатели идут навстречу своим работникам и составляют довольно гибкий график. Это помогает совместить работу и учебу.
Какую работу студентам сейчас предлагают в Киеве
- Работа ассистентом - с зарплатой от 10 тысяч гривен
- Контент-менеджер сайта - от 12 тысяч гривен
- Менеджер по продажам (колл-центр) - от 12 тысяч гривен
- Менеджер интернет-магазина - от 12 тысяч гривен
- Преподаватель обучающего центра (подготовка к ВНО) - от 4 до 26 тысяч гривен
- Продавец в супермаркет - от 8 тысяч гривен
- Оператор колл-центр - от 6 до 15 тысяч гривен
- Водитель на автомобиле компании - от 25 тысяч гривен
- Модель-стример и ведущие прямых трансляций - от 10 тысяч гривен
- Риелтор, агент по недвижимости - от 15 тысяч гривен
- Аккаунт-менеджер с хорошим знанием английского языка - от 20 тысяч гривен.
- Бариста - от 10 тысяч гривен
- Парикмахер-барбер - от 10 тысяч гривен
- Методист - от 15 тысяч гривен
- Менеджер по логистике - от 15 тысяч гривен
- Повар - 12-14 тысяч гривен
- Помощники, ассистенты - от 12 тысяч гривен
- Промоутер - от 2500 гривен
- Администраторы - от 6 тысяч гривен
- Мотокурьер, велокурьер - от 15 тысяч гривен
- Курьер на автомобиле - от 15 до 25 тысяч гривен
- Официант - от 10 тысяч гривен
- Интервьюер - от 12 до 15 тысяч гривен
- Грузчик на склад - от 9 тысяч гривен
Кстати, ранее мы писали о том, на какую работу сейчас самая большая конкуренция и попасть на эти вакансии непросто.
А еще рассказывали о том, каких работников сейчас ищут на дому с хорошей зарплатой.