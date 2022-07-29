Где студентам в Киеве искать работу с хорошей зарплатой, но без опыта и на неполный день

Найти работу студенту в Украине вполне реально. Особенно, если у студента есть хотя бы минимальный опыт, смекалка и желание работать. Чаще всего студентам предлагают временную подработку на несколько часов в день и за небольшую оплату.

Где искать работу студентам в Киеве на неполный рабочий день - читайте в нашем материале ниже.

Ищите по своей специальности

Эксперты советуют студентам 2-3 курса искать работу непосредственно по своей специальности.

Во-первых, так вы будете понимать, чем именно занимаетесь и сможете получить нужный опыт еще до конца обучения.

Во-вторых, работодатели охотно возьмут студента из той же сферы и дадут ему неплохую зарплату даже за работу на несколько часов в день.

Многие крупные компании специально предлагают работу студентам, чтобы "вырастить" собственные ценные кадры.

Не ставьте сразу высокие цели

У вас есть какой-то минимальный опыт и знания и вы хотите их использовать для заработка? Это замечательно, но будьте готовы к тому, что зарплату специалиста вам никто не даст сразу.

Вам придется показать себя руководству и свой потенциал. И в будущем у вас будет шанс начать строить карьеру еще до получения диплома.

А если не по специальности?

Можно искать работу совсем в другой сфере и совершенно без опыта работы. Проанализируйте, что у вас получается делать хорошо - ладить с детьми, писать тексты, делать переводы или же вам по душе придется сфера обслуживания.

Потом составьте резюме и отправляйте на интересующие вас вакансии. Очень часто в объявлении указывается - "готовы взять студента".

Кстати, если вас интересует какая-то конкретная компания, то не стесняйтесь и отправляйтесь сразу в эту компанию - смелых обычно любят. И им везет.

Пусть вас не смущают вакансии баристой или продавцом - очень часто работодатели идут навстречу своим работникам и составляют довольно гибкий график. Это помогает совместить работу и учебу.

Какую работу студентам сейчас предлагают в Киеве