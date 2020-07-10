Стыдно за трехцветную мечту: в Донецке снимают российские флаги (фото)

В Донецке начали снимать российские флаги с домов, а недавно установленную под Оленовкой (Волновахский район) стеллу с надписью "Россия" упаковали и обмотали пленкой.

Недавно в сети Twitter появились снимки, подтверждающие демонтаж триколоров в центре временно оккупированного Донецка. В частности рабочие на подъемнике убирали флаги с балконов на улице Артема.

В Донецке начали снимать российские флаги (фото: twitter.com)

А вот на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда в Оленовке установленную в начале июня трехцветную стеллу с надписью "Россия" буквально "зачехлили".

В Оленовке надпись "Россия" упаковали в чехол (фото до и после)

Ранее мы писали, что в Донецке сорвали флаг Российской Федерации и сожгли. Теперь "преступников" ищет милиция с собаками.

Также сообщалось, что оккупанты похитили жительницу Евросоюза, потому что она сняла российский флаг.