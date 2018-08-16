В Сумах попрощались с бойцом, которого четыре года считали пропавшим без вести (фото, видео)

Фото: Прощание с погибшим бойцом (smr.gov.ua)

Военный погиб 3 сентября 2014 года от удара российского снаряда "Смерч"

В Сумах сегодня, 16 августа, похоронили бойца 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады (воинская часть А-1476) старшего сержанта Александра Буйвало, которого 4 года считали пропавшим без вести. Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

Буйвало погиб 3 сентября 2014 года на Донбассе от удара российского снаряда "Смерч".

Фото: Прощание с погибшим бойцом (smr.gov.ua)

Тогда погибли 17 военнослужащих двадцать седьмой Сумской реактивной артиллерийской бригады.

Однако похоронили только 16 из них. Родные 32-летнего контрактника Александра Буйвало все это время искали и надеялись. И только в этом году останки бойца нашли исследователи гуманитарной миссии "Черный тюльпан".

Фото: Прощание с погибшим бойцом (smr.gov.ua)

В результате длительных поисков были найдены фрагменты тела еще одного бойца, а уже во время ДНК-экспертиз выяснилось, что они принадлежали именно Александру Буйвалу.

Провести военнослужащего в последний путь, на плацу двадцать седьмой Сумской реактивной артиллерийской бригады собрались родные, близкие, знакомые погибшего военного, его боевые побратимы, руководство города и области, а также рядовые сумчане.

Видео: Прощание с бойцом (youtube.com/Сегодня)

Отпевание погибшего военнослужащего состоялось на Аллее Славы, где его и похоронили.

Видео: Прощание с бойцом (youtube.com/ТСН)

Ранее в Ровенской области простились с погибшим бойцом, который четыре года считался пропавшим без вести.

Также сообщалось, что в Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Юрием Дженжерой.

37-летний Юрий Дженжера погиб 28 июля в бою с российскими диверсантами на Светлодарской дуге в Луганской области. Он был старшим солдатом, командиром отделения 53-й отдельной механизированной бригады.

Еще мы писали о том, что в Бердянске застрелили бойца АТО с позывным "Сармат".

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