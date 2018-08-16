У Сумах попрощалися з бійцем, якого чотири роки вважали зниклим безвісти (фото, відео)

Фото: Прощання із загиблим бійцем (smr.gov.ua)

Військовий загинув 3 вересня 2014 року від удару російського снаряда "Смерч"

У Сумах сьогодні, 16 серпня, поховали бійця 27-й Сумський реактивної артилерійської бригади (військова частина А-1476) старшого сержанта Олександра Буйвало, якого 4 роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

Буйвало загинув 3 вересня 2014 року на Донбасі від удару російського снаряда "Смерч".

Фото: Прощання із загиблим бійцем (smr.gov.ua)

Тоді загинули 17 військовослужбовців двадцять сьомої Сумської реактивної артилерійської бригади.

Однак поховали тільки 16 з них. Рідні 32-річного контрактника Олександра Буйвало все це час шукали і сподівалися. І тільки в цьому році останки бійця знайшли дослідники гуманітарної місії "Чорний тюльпан".

Фото: Прощання із загиблим бійцем (smr.gov.ua)

В результаті тривалих пошуків були знайдені фрагменти тіла ще одного бійця, а вже під час ДНК-експертиз з'ясувалося, що вони належали саме Олександру Буйвалу.

Провести військовослужбовця в останній шлях, на плацу двадцять сьомої Сумської реактивної артилерійської бригади зібралися рідні, близькі, знайомі загиблого військового, його бойові побратими, керівництво міста та області, а також пересічні сумчани.

Відео: Прощання з бійцем (youtube.com/Сегодня)

Відспівування загиблого військовослужбовця відбулося на Алеї Слави, де його і поховали.

Відео: Прощання з бійцем (youtube.com/ТСН)

Раніше в Рівненській області попрощалися із загиблим бійцем, який чотири роки вважався зниклим без вісті.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем Юрієм Дженжерою.

37-річний Юрій Дженжера загинув 28 липня в бою з російськими диверсантами на Светлодарской дузі в Луганській області. Він був старшим солдатом, командиром відділення 53-ї окремої механізованої бригади.

Ще ми писали про те, що в Бердянську застрелили бійця АТО з позивним "Сармат".

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