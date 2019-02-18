Суперснежная Луна: как это явление повлияет на здоровье

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Необычное явление можно будет наблюдать уже в ближайшую ночь

В ближайшую ночь, с 18-го на 19-е февраля жители Украины смогут увидеть необычное явление – самую большую полную Луну в 2019 году. Об этом пишет издание Fox News.

Полнолуние в феврале 2019 года станет самым необычным, так как эта полная Луна станет самой крупной и яркой. Ее также называют "суперснежной" Луной, так как она появляется в период сильных снегопадов, которые обычно бывают в этот период.

Такое явление, как суперлуние обычно происходит тогда, когда орбита Луны приближается на минимальное расстояние к Земле во время полного месяца.

"Когда полная Луна появляется в перигее (ближайшей точке к Земле), она становится немного ярче и больше обычной, и именно тогда мы получаем "суперлуние", — сообщили об этом явлении на сайте NASA.

Впервые этот термин был употреблен в 1979 году. Благодаря оптической иллюзии, когда Луна находится близко к горизонту, она кажется очень большой.

В Украине "суперснежную" Луну можно наблюдать в течении всего вечера и ночи, но около полуночи она будет находиться ближе всего к Земле в этом году. Расстояние составит 356 846 километров. До самого восхода солнца огромная Луна будет сиять в созвездии Льва.

Астрологи и медики предупреждают, что в такие дни могут возникнуть проблемы у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также в эти дни не рекомендуется совершать длительные поездки, так как полная Луна воздействует на людей и делает их более беспокойными и агрессивными, что ведет к увеличению дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы спокойно пережить этот напряженный период, специалисты рекомендуют снизить нагрузки, поменьше нервничать и вовремя принимать препараты.

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