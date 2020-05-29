Супрун подняла деликатную тему о женском здоровье и развеяла топ-5 мифов

Уляна Супрун рассказала про женское здоровье и раскрыла важные аспекты этой деликатной темы. Также медик высказалась о менструальной гигиене и решила развеять несколько популярных мифов, которые возникают из-за плохой осведомленности в данном интимном вопросе.

Бывший руководитель Минздрава отметила, что такие заблуждения мешают женщинам правильно заботиться о себе. Об этом Супрун написала в своем Facebook.

Менструальную боль не нужно терпеть

"Дисменорея (болезненные менструации) - по разным данным имеют 45-95% женщин, и большинство не обращаются к врачу, потому что не верят, что им могут помочь", - говорится в публикации.

Супрун добавила, что женщины в таких случаях могут просто молча терпеть боль в животе, тошноту, сильную усталость, а обращаясь к врачу не всегда получат адекватный ответ.

"К сожалению, не каждый гинеколог помогает справиться с проблемой, уверяя, что боль - это нормально и надо только родить ребенка. Хотя менструальные боли могут свидетельствовать о серьезной болезни, которую надо лечить безотлагательно", - обратила внимание экс-чиновник.

Супрун рекомендует не опускать руки и найти специалиста, который действительно поможет разобраться с проблемой.

Сексом во время менструации можно заниматься

Медик отмечает, что тут необходимо учитывать несколько нюансов. Так, во время менструации возрастает риск заболеть ВИЧ, гепатиты и другие инфекции, которые передаются половым путем, поэтому секс должен быть защищен презервативом.

"Кроме того, не забывайте, что риск забеременеть остается всегда. Может быть так, что овуляция у женщины состоится рано - даже в первые дни цикла, а сперматозоиды, которые попали во время полового акта в организм женщины, могут выжить и до 7 дней", - написала Супрун.

Также она отметила, что оргазм помогает снимать боль во время менструации - в это время в организме женщины выделяются нейромедиаторы удовольствие и обезболивания.

"Не отказывайтесь от секса во время менструации, если не хотите. В то же время выбирайте те варианты процесса, которые считаете для себя наиболее безопасными и комфортными. Как минимум рядом должны быть мыло и вода", - резюмировала Супрун.

Менструальные чаши - альтернатива одноразовым средствам защиты от протечек во время менструации

Супрун объяснила, что многократные средства защиты во время менструации - менструальные чаши - это небольшой резервуар чашеобразной формы, который нужно ввести в небольшую глубину во влагалище, где он собирает менструальную кровь.

Но некоторые относятся к такому новому продукту с недоверием, отметила она. Ведь в исследованиях фиксировали и такие побочные явления, как влияние на микрофлору влагалища и опасность плохих санитарных условий.

"Если вы готовы перейти на более экологичный способ защиты, обязательно посоветуйтесь со своим врачом относительно особенностей вашего организма", - советует Супрун.

Важным и обязательным элементом пользования остается дезинфекция. Во время цикла чашу следует регулярно менять (не реже одного раза в 3-4 часа), мыть горячей водой с гипоаллергенным мылом или использовать антисептик. До и после цикла нужно стерилизовать (прокипятить). Не забывайте тщательно мыть руки с мылом, добавила медик.

ПМС существует

"Тема ПМС также окутана мифами. Часто этот синдром используют как обвинения, когда женщина имеет плохое настроение или сложный характер. В то же время, когда женщина жалуется на неприятные симптомы из-за ПМС, ее не воспринимают серьезно, обвиняя в том, что она просто уклоняется от работы или домашних дел", - написала Супрун и отметила, что ПМС таки существует.

Дело в том, что перед менструацией в организме женщины меняется уровень гормонов, может вызвать физические и психологические изменения - они более известны как ПМС (предменструальный синдром). Это сложный комплекс симптомов, связанных с гормональным балансом.

Так как ПМС может иметь довольно неприятные проявления - изменения настроения, усталость, головная боль, бессонница, боли внизу живота и акне - Супрун призывает не терпеть, ведь есть разные способы облегчения симптомов предменструального синдрома: от медикаментозных до психотерапевтических.

Менопауза - не конец жизни

"Менопауза, более известная как климакс, - это завершение репродуктивного возраста. Но никак не жизни: активной, половой, творческой, здоровой. К счастью, благодаря вакцинации, гигиене и превентивной медицине до менопаузы можно дожить, и жить в ней долго и, если быть внимательными к себе - полноценно", - говорится в публикации.

Симптомами приближения менопаузы являются приступы холода и потливости ночью, вагинальная сухость и боль во время секса, потребность в частом мочеиспускании или недержание мочи, бессонница, раздражительность, перепады настроения.

Супрун отметила, что менопауза - не болезнь, это период жизни, к которому надо приспособиться.

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