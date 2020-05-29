Супрун підняла делікатну тему щодо жіночого здоров'я і розвінчала топ-5 міфів

Уляна Супрун розповіла про жіноче здоров'я і розкрила важливі аспекти цієї делікатної теми. Також медик висловилася про менструальну гігієну і вирішила розвінчати декілька популярних міфів, які виникають через погану обізнаність у цьому інтимному питанні.

Колишня керівниця МОЗ зазначила, що такі помилки заважають жінкам правильно піклуватися про себе. Про це Супрун написала у своєму Facebook.

Менструальний біль не потрібно терпіти

"Дисменорею (болісні менструації) - за різними даними мають 45-95% жінок, і більшість не звертаються до лікаря, бо не вірять, що їм можуть допомогти", - йдеться в публікації.

Супрун додала, що жінки в таких випадках можуть просто мовчки терпіти біль в животі, нудоту, сильну втому, а звертаючись до лікаря не завжди отримають адекватну відповідь.

"На жаль, не кожен гінеколог допомагає впоратися з проблемою, запевняючи, що біль - це нормально і треба лише народити дитину. Хоча менструальний біль може свідчити про серйозну хворобу, яку треба лікувати невідкладно", - звернула увагу екс-чиновник.

Супрун рекомендує не опускати руки та знайти фахівця, який дійсно допоможе розібратися з проблемою.

Сексом під час менструації можна займатися

Медик зазначає, що тут необхідно враховувати кілька нюансів. Так, під час менструації зростає ризик захворіти на ВІЛ, гепатити та інші інфекції, які передаються статевим шляхом, тому секс має бути захищеним презервативом.

"Крім того, не забувайте, що ризик завагітніти залишається завжди. Може бути так, що овуляція у жінки відбудеться зарано - навіть у перші дні циклу, а сперматозоїди, які потрапили під час статевого акту до організму жінки, можуть вижити і до 7 днів", - написала Супрун.

Також вона зазначила, що оргазм допомагає знімати біль під час менструації - у цей час в організмі жінки виділяються нейромедіатори задоволення та знеболення.

"Не відмовляйтеся від сексу під час менструації, якщо не хочете. Водночас обирайте ті варіанти процесу, які вважаєте для себе найбільш безпечними та комфортними. Як мінімум поблизу мають бути доступні мило та вода", - резюмувала Супрун.

Менструальні чаші - альтернатива одноразовим засобам захисту від протікання під час менструації

Супрун пояснила, що багаторазові засоби захисту під час менструації - менструальні чаші - це невеликий резервуар чашоподібної форми, який потрібно вводити на невелику глибину у піхву, де він збирає менструальну кров.

Але деякі ставляться до такого нового продукту із недовірою, зазначила вона. Адже в дослідженнях фіксували й такі побічні явища, як вплив на мікрофлору піхви та небезпеку поганих санітарних умов.

"Якщо ви готові перейти на більш екологічний спосіб захисту, обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем щодо особливостей вашого організму", - радить Супрун.

Важливим і обов'язковим елементом користування залишається дезінфекція. Під час циклу чашу слід регулярно змінювати (не рідше одного разу на 3-4 години), мити гарячою водою з гіпоалергенним милом чи використовувати антисептик. Перед та після циклу потрібно стерилізувати (прокип’ятити). Не забувайте ретельно мити руки з милом, додала медик.

ПМС існує

"Тема ПМС також оповита міфами. Часто цей синдром використовують як звинувачення, коли жінка має поганий настрій чи складний характер. Водночас, коли жінка скаржиться на неприємні симптоми через ПМС, її не сприймають серйозно, звинувачуючи в тому, що вона просто ухиляється від роботи чи хатніх справ", - написала Супрун зазначила, що ПМС таки існує.

Річ у тому, що перед менструацією в організмі жінки змінюється рівень гормонів, що може викликати фізичні та психологічні зміни - вони більш відомі як ПМС (передменструальний синдром). Це складний комплекс симптомів, пов'язаних із гормональним балансом.

Оскільки ПМС може мати досить неприємні прояви - зміни настрою, втома, головний біль, безсоння, болі внизу живота та акне - Супрун закликає не терпіти, адже є різні способи полегшення симптомів передменструального синдрому: від медикаментозних до психотерапевтичних.

Менопауза - не кінець життя

"Менопауза, більш відома як клімакс, - це завершення репродуктивного віку. Але ніяк не життя: активного, статевого, творчого, здорового. На щастя, завдяки вакцинації, гігієні та превентивній медицині до менопаузи можна дожити, і жити в ній довго і, якщо бути уважними до себе - повноцінно", - йдеться в публікації.

Симптомами наближення менопаузи є напади холоду і пітливості вночі, вагінальна сухість і біль під час сексу, потреба в частому сечовипусканні чи нетримання сечі, безсоння, дратівливість, перепади настрою.

Супрун зазначила, що менопауза - не хвороба, це період життя, до якого треба пристосуватися.

Раніше Супрун розповіла про біполярний розлад і пояснила, як лікувати БАР і хто в зоні ризику.

Нагадаємо також, що нещодавно Супрун висловилася, як вберегтися від небезпечних хвороб за допомогою вакцинації.