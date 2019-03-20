Супрун раскрыла секрет здорового и счастливого долголетия

Супрун раскрыла секрет долголетия (фото: easyhealthoptions.com)

Ульяна Супрун посоветовала, как досігти гармонии и стать счастливым человеком

Уляна Супрун раскрыла секрет счастливого долголетия. Свой пост в Facebook разрушительница мифов приурочила к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

По словам главы Минздрава, единой таблетки для счастья не существует, однако есть много различных способов получения положительных эмоций для достижения гармонии.

Как выяснили ученые, способность испытывать счастье на одну треть зависит от генов. Однако это не означает, что мы не "кузнецы своего счастья", поскольку оно зависит от выборов, которые мы делаем в своей жизни.

Исследователи пришли к выводу, что помощь другим людям и чувство принадлежности помогают жить счастливее и дольше. Вот несколько советов от и. о. министра здравоохранения:

Посвятите себя любимому делу - это не обязательно должна быть работа. Приобщитесь к поддержке социально важных проектов, волонтерства, займитесь любимым хобби, помогите своим близким. Человек становится счастливым, когда ощущает принадлежность к общности, общины, семьи или же в кругу единомышленников. Сообщество дает нам чувство идентичности и поддержку. Связи с социумом стимулируют умственную и эмоциональную деятельность и являются катализаторами хорошего настроения. Зато изоляция и одиночество действуют наоборот.

Супрун раскрыла секрет долголетия (фото: facebook.com/ulanasuprun)

И. о. министра здравоохранения дала несколько советов относительно питания и образа жизни, которые помогут обрести счастье:

Будьте физически активны , поскольку от занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и эндоканабионоиды - соединения, что дарят нам счастье.

, поскольку от занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и эндоканабионоиды - соединения, что дарят нам счастье. Следите за своим рационом. Не стоит, как пропускать приемы пищи, так и переедать. Ученые советуют потреблять жирную рыбу, орехи, яйца, рафинированные злаки и много свежих овощей, молочную продукцию, хумус и фалафель.

Не стоит, как пропускать приемы пищи, так и переедать. Ученые советуют потреблять жирную рыбу, орехи, яйца, рафинированные злаки и много свежих овощей, молочную продукцию, хумус и фалафель. Социализируйтесь и старайтесь больше общаться . Это мощный стимулятор мозга. Общение и поддержка снижают риск депрессивных состояний, синдрома выгорания и сердечно-сосудистых болезней.

. Это мощный стимулятор мозга. Общение и поддержка снижают риск депрессивных состояний, синдрома выгорания и сердечно-сосудистых болезней. Заботьтесь о психическом здоровье. Счастье - не только отсутствие явных болезней и проблем со здоровьем. Это также наше спокойствие, удовлетворенность жизнью и отсутствие тревожности.

Счастье - не только отсутствие явных болезней и проблем со здоровьем. Это также наше спокойствие, удовлетворенность жизнью и отсутствие тревожности. Как можно больше находитесь на свету. Яркий свет и частое пребывание днем на улице помогут простимулировать мозг и заставят его создавать серотонин. А в некоторых исследованиях указывают, что даже яркий свет в помещении, улучшает настроение.

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