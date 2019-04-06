Супрун рассказала, когда украинцы смогут проходить бесплатные тесты на рак

Онкология, к сожалению, очень распространена в Украине. Каждый год о том, что у них рак, узнают тысячи украинцев.

Начиная с лета этого года украинцы смогут проходить бесплатные скрининговые тесты для диагностики онкологии на ранних стадиях. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун во время заседания правительства.

"В гарантированном пакете услуг первичного звена есть скрининговые тесты на рак. Этим летом мы с правительством будем развивать программу "Бесплатная диагностика", будут также дополнительные тесты по раннему выявлению", - заявила Супрун.

Она также добавила, что для прохождения бесплатного теста на рак надо будет пойти к своему семейному врачу и получить у него направление на такую бесплатную диагностику. Это - еще одна дополнительная причина подписать декларацию с врачом, если вы этого не сделали. Процедура занимает мало времени, зато тогда получить медицинскую помощь будет намного легче.

Онкология - на втором месте среди причин смертности украинцев

На данный момент онкология в Украине занимает одно из первых мест среди причин смертности граждан. В Украине диагностируют болезнь у 140-160 тысяч людей ежегодно.

По оценкам специалистов, смертность от рака занимает второе место среди причин смертности украинцев, а первое место принадлежит сердечно-сосудистым заболеваниям. Врачи подчеркивают: если выявить недуг на ранней стадии, то в большинстве случаев негативные последствия намного более низкие. Для этого прийти к врачу нужно как можно раньше. А лучше всего - каждый год проходить профилактические осмотры.

Фото: Бесплатное обследование у врача (коллаж РБК-Украина)

Кстати, около 21% смертей от онкологии вызваны именно курением, говорит нейрохирург Антон Шкиряк. По его словам, курильщики, которые отказываются от табака, на целых 80-90% увеличивают шансы прожить долгую жизнь, по сравнению с теми, кто еще продолжает курить.

Также стоит добавить, что в 2019 году Минздрав запускает второй этап медреформы. В рамках изменений планируют запустить финансирование программы "Бесплатная диагностика".

Ожидается, что по направлению врача можно будет получить более пятидесяти лечебных и диагностических процедур, за которые напрямую больницам будет платить Национальная служба здоровья Украины. Ранее мы писали о том, какие именно услуги врача станут для украинцев бесплатными.

Также, как сообщалось, журналистами были рассекречены миллионные состояния скандального врача и директора столичного Института Сердца Бориса Тодурова.