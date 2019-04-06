Супрун розповіла, коли українці зможуть проходити безкоштовні тести на рак

Онкологія, на жаль, дуже поширена в Україні. Щороку про те, що у них рак, дізнаються тисячі українців.

Починаючи з літа цього року українці зможуть проходити безкоштовні скринінгові тести для діагностики онкологічних захворювань на ранніх стадіях. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час засідання уряду.

"В гарантованому пакеті послуг первинної ланки є скринінгові тести на рак. Цього літа ми з урядом будемо розвивати програму "Безкоштовна діагностика", будуть також додаткові тести по ранньому виявленню", - заявила Супрун.

Вона також додала, що для проходження безкоштовного тесту на рак треба буде піти до свого сімейного лікаря і отримати у нього направлення на таку безкоштовну діагностику. Це - ще одна причина підписати декларацію з лікарем, якщо ви цього ще не зробили. Процедура займає мало часу, зате тоді отримати медичну допомогу буде набагато легше.

Онкологія - на другому місці серед причин смертності українців

На даний момент онкологія в Україні займає одне з перших місць серед причин смертності громадян. В Україні діагностують хворобу у 140-160 тисяч людей щороку.

За оцінками фахівців, смертність від раку займає друге місце серед причин смертності українців, а перше місце належить серцево-судинним захворюванням. Лікарі підкреслюють: якщо виявити недуг на ранній стадії, то у більшості випадків негативні наслідки набагато менші. Для цього прийти до лікаря треба якомога раніше. А краще за все - щорічно проходити профілактичні огляди.

Фото: Безкоштовне обстеження у лікаря (колаж РБК-Україна)

До речі, близько 21% смертей від онкології викликані саме курінням, каже нейрохірург Антон Шкіряк. За його словами, курці, які відмовляються від тютюну, на цілих 80-90% збільшують шанси прожити довге життя, порівняно з тими, хто продовжує палити.

Також варто додати, що у 2019 році МОЗ запускає другий етап медреформи. В рамках змін планують запустити фінансування програми "Безкоштовна діагностика".

Очікується, що за направленням лікаря можна буде отримати більше п'ятдесяти лікувальних і діагностичних процедур, за які безпосередньо буде лікарням платити Національна служба здоров'я України. Раніше ми писали про те, які саме послуги лікаря стануть для українців безкоштовними.

Також, як повідомлялося, журналістами були розсекречені мільйонні статки скандального лікаря і директора столичного Інституту Серця Бориса Тодурова.