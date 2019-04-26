Свежие овощи и фрукты: эксперты рассказали, как избавиться от нитратов

В Украине начинается период, когда на полках супермаркетов и на рынках стали появляться ранние овощи и фрукты. Большинство из них выращивают в теплица или привозят из-за заграницы, а это чревато тем, что в полезных продуктах могут быть нитраты. Как распознать некачественные овощи и фрукты, а также, как избавиться от нитратов в них, пишет издание "Вести".

Оказывается, не все растения и плоды накапливают нитраты одинаково. Чем больше размер плода – тем больше в нем вредных веществ, так как свою массу они получают именно за счет этих веществ. Сильнее всего нитраты накапливают: дыня, арбуз, картошка, листовой салат, черная редька, щавель, шпинат, белокочанная капуста, морковь, свекла, редис, сельдерей. Меньше всего вредных веществ встречается в вишне, яблоках, бобах, фасоли и сливах.

В ранних овощах и фруктах могут быть нитраты (pixabay.com)

Эксперты рассказали, как можно снизить количество нитратов и пестицидов, которые могут содержаться в ранних овощах и фруктах:

Добавить в тазик с водой сок половины лимона и одну чайную ложку морской соли. Этим составом помыть овощи и фрукты. Такая вода эффективно удаляет пестицидный налет.

После обработки раствором, срезать и удалить те части, в которых могут накапливаться вредные вещества – вершки, корешки и кожуру.

Молодую картошку стоит замочить в холодной воде и при очистке нужно срезать полностью все позеленевшие части. Также стоит поступить и с морковью. В зеленых пятнах содержится ядовитое вещество соланин.

Овощи и фрукты можно освободить от значительной части нитратов, если замочить их на 15-20 минут в холодной воде. Особенно этот способ подходит для листовой зелени. А вот корнеплоды и капусту перед замачиванием стоит нарезать кусочками.

Количество нитратов понижает и обработка продуктов – варка, жарка. Запекание и приготовление на пару. Есть один нюанс – отвар нужно слить сразу после приготовления, а только после этого солить блюдо. Жарка убивает нитраты всего на 10%.

Перед тем, как употреблять ранние овощи или фрукты, стоит принять витамин С, так как он не дает накапливаться нитратам в организме.

Салаты или овощи перед приготовлением можно сбрызгивать гранатовым соком или лимонной кислотой – они имеют свойство обезвреживать нитратные соединения.

Не храните размороженные овощи, свежие салаты и соки в холодильнике более суток, так как при изменении температуры и долгом хранении нитраты имеют свойство превращаться в нитриты – опасные канцерогенные вещества.

Любые овощи и фрукты не стоит хранить в холодильнике больше нескольких дней, так как они теряют свои витамины.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты предупредили об опасности, которая может быть в ранней клубнике.

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