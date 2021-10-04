Сын Потапа угрожают расправой: "на таблетках будешь жить, все ребра на место поставим"

Парень, который уже 7 лет ведет свою страницу в Instagram, где уже почти 40 тысяч подписчиков, жалуется, что хейтеров среди фолловеров очень и очень много.

"С угрозами писали. Что меня найдут, убьют. Говорили: "Выходи, мы знаем, где ты живешь. В 23:00 на "Арсенальной" встречаемся. Будь там", "На таблетках будешь жить, все ребра на место поставим", - рассказывает семиклассник.

Но, признается Андрей, он не обращает внимания на подобного рода сообщения.

"Мне все равно было. Не боялся. Кто захочет заходить в мою квартиру? Так это же бред. Просто говорят мне: "Я тебя найду, ты меня бесишь". Из-за того, что просто раздражают, - не бьют", - рассказал он.

13-летний Андрей Потапенко уже столкнулся с хейтерами (фото: instagram.com/potapchiq)

Сейчас парень учится уже в 7 классе одной из столичных школ, а параллельно занимается боксом, плаванием и футболом. Поэтому вряд ли кто-то из сверстников осмелится "стартовать" к нему с глазу на глаз.

Андрей Потапенко с отцом (фото: instagram.com/realpotap)