В Таиланде обнаружили тело украинской журналистки: новые детали трагедии

В Таиланде обнаружили тело украинки (Коллаж РБК-Украина)

Украинку обнаружили в лесу на Самуи, где она пролежала больше двух недель

В Таиланде обнаружили тело 32-летней украинки из Днепра Ольги Фроловой. Женщина исчезла около двух недель назад и близкие уже потеряли всякую надежду, что ее найдут живой.

Тело Ольги Фроловой обнаружил на острове Самуи сотрудник отеля, который отправился в лес за грибами. Он нашел женщину в 30 метрах от основной дороги. Полиция считает, что погибшая находилась на этом месте не менее 15 дней и к тому моменту, как ее обнаружили, тело уже начало разлагаться. Рядом был обнаружен рюкзак Ольги с наличными деньгами, лекарствами, зарядным устройством и наушниками, пишет ТСН.

Муж Ольги, Дмитрий Фролов, рассказал, что в браке они прожили 12 лет, из них 5 лет – в Таиланде. Вместе с Ольгой они воспитывали сына. За два месяца до трагедии Ольга внезапно ушла от мужа, забрала сына и уехала жить к другому мужчине. Она навещала мужа и иногда оставляла с ним сына. Фроловы собирались подать на развод.

25 мая Ольга Фролова исчезла. В полиции смогли частично отследить ее последний маршрут по камерам видеонаблюдения. Видно, что в день исчезновения она двигается именно в том направлении, где ее обнаружили. На ней надета та же одежда. Неизвестно, как именно она попала в лес, так как в данной местности недостаточно камер наблюдения.

Накануне своей гибели Ольга оставила сына у мужа. Сказала, что вернется за ребенком позже. Через 4 дня Дмитрий Фролов обратился в полицию с заявлением о пропаже, но, по его словам, полиция ограничилась только проверкой ее имени по базам.

Тело Ольги Фроловой доставлено в больницу Бангкока для вскрытия. Полиция проводит расследование, результаты вскрытия будут известны только через две недели. О гибели украинки уже сообщили в украинское посольство.

Полиция Таиланда подозревает, что Ольга Фролова была убита, и ее тело попытались скрыть. Имена подозреваемых пока не называют.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Таиланде обнаружили тело украинки, которая таинственно исчезла в конце мая.

А также мы писали о том, что в Харькове женщина выпрыгнула из окна вместе с ребенком на руках.

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Автор: Анна Шиканова